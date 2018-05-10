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    İran'da düşen yolcu uçağının enkazı

    İran'da kayıp Türk pilot için seferberlik

    © AP Photo / Mohammad Khademosheikh/Mizan Haber Ajansı
    Ortadoğu
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    İran'da 11 kişinin hayatını kaybettiği özel jet kazasına ilişkin ön raporun büyük ölçüde tamamladığı ancak rapora son şekli verilmeden önce hala kayıp olan Kaptan Pilot Beril Gebeş’in cesedine ulaşmak üzere seferberlik ilan edildiği öğrenildi.

    İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak
    © AA / Morteza Salehi
    11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazasına havadan tanık: Birden kayboldu
    Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre İran'da 8 yolcu ve 3 mürettebatıyla İran’da Başaran Holding’e ait özel jetle ilgili soruşturma, en önemli aşamaya geldi. İran, Paris’te kara kutuların analiz edilmesinin ardından kazaya ilişkin ön raporunu yazdı. Ancak İran yönetimi, raporu bağlamadan Kaptan Pilot Beril Gebeş’in cesedine ulaşmak üzere yoğun bir mesaiye girişti.

    Yetkililer, İran’ın ön raporu 'Kaza yapan jetin kaptan pilotu Beril Gebeş’in cesedine ulaşılamadı' yönünde bir ifade ile bağlamak istemediğini kaydederek “İran, diğer tüm ülkeler gibi kazayı tüm yönleriyle herhangi bir kara nokta bırakmadan etraflıca raporlaştırmak istiyor. Bu nedenle Gebeş için adeta seferber oldu. Elbette, Türkiye’nin de bu konudaki hassasiyeti çalışmaların hızlanmasında etkili. Biz, kısa süre içinde Gebeş’le ilgili iyi haberi almayı umuyoruz” dedi.

    İran’ın ön raporunda herhangi bir tavsiyenin yer almayacağını, ana hatlarıyla kazaya ilişkin bazı saptama, veri ve öngörülere yer verileceğini dile getiren yetkililer, “Kaza araştırma heyetinin raporu bu hafta resmi internet sitesinden yayınlaması öngörülüyor. Rapor, kazanın nedenine ilişkin de bir perspektif sunacaktır.

    Raporun bir örneği Türkiye’ye de iletilecek” diye konuştu.  Rapor sürecinde etkin olan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kazayı tetikleyecek teknik bir hata tespit edilmedi. Kazaya giden süreç ile pilotlar arasında bazı bağlantılar kurulduğu belirtildi.

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    Etiketler:
    Beril Gebeş, İran, Türkiye
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