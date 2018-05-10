Kayıt
11:01 10 Mayıs 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    Tunus'un başkenti Tunus'ta bir seçmen

    Tunus yerel seçimlerinde 'bağımsız adaylar' birinci

    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Tunus'ta gerçekleşen yerel seçimlerde, YSK'nin sonuçlarına göre bağımsız aday listeleri ülke genelinde oyların yüzde 32.9'unu elde etti.

    Tunus'un başkenti Tunus'ta bir seçmen
    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    Tunus'ta 'Arap Baharı' sonrası ilk yerel seçimi Nahda kazandı
    Tunus'ta hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlerde bağımsız aday listeleri ülke genelinde oyların 32.9'unu alarak geleneksel partileri geride bıraktı.

    Başkentteki Kongre Sarayı'nda yerel seçimlerin ilk sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyen Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun (YSK) açıkladığı rakamlara göre bağımsızlar, ülke genelindeki 24 vilayete bağlı 350 yerel yönetim birimindeki toplam 7 bin 177 belediye meclis üyeliğinden 2 bin 367'sini, Nahda Hareketi 2 bin 135'ini, Nida Tunus ise bin 595'ini kazandı. Ülke genelinde Halkçı Cephe, 295 belediye meclis üyeliği (oyların yüzde 3.6'sı) kazanarak dördüncü sıraya, Demokratik Hareket de 205 (yüzde 2.8) üyelik ile beşinci sıraya yerleşti.

    YSK'nin açıkladığı sonuçlara göre, ülke genelinde Tunus Projesi Hareketi yüzde 1.7, Halk Hareketi yüzde 1.39 ve Afak Tunus Partisi de yüzde 1.29 oy kazandı. Tunus'ta 'Arap Baharı'ndan sonra ilk kez gerçekleştirilen yerel seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için yaklaşık 50 bin aday yarışmıştı. Yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi Tunuslu seçmenlerin karşısına çıkmıştı.

    Ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitmiş, seçime katılım oranı yüzde 33,7 olmuştu.

    Tunus-Seçim
    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    Tunus'ta 'Arap Baharı' sonrası ilk seçim: Asker ve polise oy hakkı verildi
    BAĞIMSIZLARIN BAŞARISI OLUMLU GELİŞME

    İslam ve Demokrasi Araştırmaları Merkezi (CSID) Başkanı Rıdvan Masmudi, AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, bağımsızların yüksek oy almasını 'olumlu bir gelişme' olarak niteleyerek, seçmenlerin yerel seçimlerde ideolojilerden uzak bir biçimde kendi sorunlarını anlayabilecek, 'yol, temizlik, kütüphane, spor alanları gibi ihtiyaçlarını bilen' bağımsızlara yönelmesi şeklinde açıklamıştı.

    Masmudi, "Yerel yönetim yetkilerinin artırıldığı, yeni ademi merkeziyetçi yasa ile belediye meclisleri, Tunus'un geleceği için bağımsızlar, partiler ve farklı düşüncede hareketlerin bir arada yaşama ve yönetme becerisini geliştirecektir" demişti.

    Tunus Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Dr. Fuad Gurbeli ise "Tunus'ta genel olarak geleneksel partiler geriledi. Partilerin bu yaşananlardan dolayı sorumlu tutulması söz konusu. Siyasi partilerin, sürdürdükleri söylem vatandaşlara umut veremedi. İnsanlar, yerel düzeyde bildikleri insanlara, bağımsızlara oy verme eğilimi gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Yerel seçim, seçim, Arap Baharı, Tunus seçimleri, seçim programı, Ortadoğu, Tunus
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Supermarine Spitfire IX avcı uçağı
    İkinci Dünya Savaşı’nın en hızlı ve seri avcı uçakları
    Karikatür
    Rusya, 73. Zafer Günü'nü kutladı
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam