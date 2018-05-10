İsrail ordusundan İran'a tansiyonu yükseltmeme uyarısı

'SALDIRI ÖNCESİ RUSYA BİLGİLENDİRİLDİ'
Bu arada sözcü Suriye'den yapılan saldırıya misilleme olarak yaptıkları hava saldırılarından önce Rusya'yı bilgilendirdiklerini de açıkladı.
Concrius "Önceden varolan mekanizma vasıtasıyla Ruslar saldırı öncesinde bilgilendirildi" dedi.
Yanlışlıkla yaşanabilecek çatışmaları önlemek için Rusya ve İsrail arasında 2015 sonbaharında asker iletişim kanalı oluşturulmuştu.
FOOTAGE: #IDF’s Iron Dome fails to intercept incoming #Syria|n missiles that target #Israel|i colonies in #Golan Heights.pic.twitter.com/bqQRJ6GwBL— 24 Resistance Axis (@Syria_Hezb_Iran) May 9, 2018
'TÜM UÇAKLAR ÜSLERİNE DÖNDÜ'
İsrail ordusu dün Suriye'deki İran unsurlarının attığı roketlere karşılık olarak bu ülkedeki İran hedeflerine hava saldırısı yaptığını ve onlarca füze fırlattığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun açıklamasında "İsrail ordusu Suriye topraklarında bulunan İran'ın Kudüs Gücü'ne ait onlarca askeri hedefe saldırdı" ifadesi yer almıştı.
Açıklamada "Tüm uçaklar güvenle üslerine döndü. İranlılar'ın bombardımanı can veya mal kaybına yol açmadı" denilmişti.
'UÇAKLARA YOĞUN TOPÇU ATEŞİ AÇILDI'
Ayrıca İran mevkilerine yönelik hava saldırısı sırasında uçaklara ateş açan Suriye hava savunma sistemlerinin de vurulduğu açıklanmıştı.
Sözcü Concricus "Uçaklara yoğun şekilde topçu ateşi açıldı. Hedeflerine ulaşamayan onlarca füze atıldı" dedi.
Suriyeliler'in İsrail ordusunun topçu ateşinin durdurulması yönünde yaptığı talebi dikkate almadığını da belirten Concricus, Suriye'den yapılan saldırının İran'ın İsrail'e ve bölgenin istikrarına olan tehdidini kanıtladığını savundu.
İsrail ordusunun 'Suriye'de bir İran tehdidine izin vermeyeceğini' de söyleyen Concricus gelecekteki provokasyonlardan Suriye'yi sorumlu tutacaklarını da söyledi.
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