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    Golan Tepeleri'nde İsrail tankları

    İsrail ordusundan İran'a tansiyonu yükseltmeme uyarısı

    © REUTERS / Amir Cohen
    Ortadoğu
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    Kontorolü altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki askeri tesislere Suriye'den yapılan roket saldırısı sonrası bu ülkede İran'a ait hedefleri vurduğunu açıklayan İsrail ordusu, Tahran'ı gerginliği arttırmaması konusunda uyardı. İsrail ordusu sözcüsü Concrius "Durumu daha da kızıştırmak istemiyoruz ancak İran'ın yeni saldırısına yanıt vereceğiz" dedi.

    Israeli soldiers walk next to mobile artillery units in the Israeli-occupied Golan Heights near the border with Syria. (File)
    © AP Photo / Ariel Schalit
    İsrail, Suriye'yi vurdu: 'Bu bölümün kapandığını umuyoruz'
    İsrail ordu sözcüsü Jonathan Concrius gazetecilere yaptığı açıklamada "Yüksek alarm düzeyinde ve tetikte bekliyoruz. İran'ın Suriye'deki faaliyetlerini izliyoruz. Durumu daha da kızıştırmak istemiyoruz ancak İran'ın yeni bir saldırısına karşılık vereceğiz. Güçlü bir yanıt vermeye hazırız. İranlıları uyarıyoruz" dedi.

    'SALDIRI ÖNCESİ RUSYA BİLGİLENDİRİLDİ'

    Bu arada sözcü Suriye'den yapılan saldırıya misilleme olarak yaptıkları hava saldırılarından önce Rusya'yı bilgilendirdiklerini de açıkladı.

    Concrius "Önceden varolan mekanizma vasıtasıyla Ruslar saldırı öncesinde bilgilendirildi" dedi.

    Yanlışlıkla yaşanabilecek çatışmaları önlemek için Rusya ve İsrail arasında 2015 sonbaharında asker iletişim kanalı oluşturulmuştu.

    'TÜM UÇAKLAR ÜSLERİNE DÖNDÜ'

    İsrail ordusu dün Suriye'deki İran unsurlarının attığı roketlere karşılık olarak bu ülkedeki İran hedeflerine hava saldırısı yaptığını ve onlarca füze fırlattığını duyurmuştu.

    İsrail ordusunun açıklamasında "İsrail ordusu Suriye topraklarında bulunan İran'ın Kudüs Gücü'ne ait onlarca askeri hedefe saldırdı" ifadesi yer almıştı.

    Açıklamada "Tüm uçaklar güvenle üslerine döndü. İranlılar'ın bombardımanı can veya mal kaybına yol açmadı" denilmişti.

    'UÇAKLARA YOĞUN TOPÇU ATEŞİ AÇILDI'

    İsrail F-15 savaş uçağı
    © REUTERS / Amir Cohen
    ‘ABD ve İsrail, İran'a karşı iki cephede yürütülecek bir savaşı fiilen başlattı'
    İsrail ordusu saldırıda Şam'ın kuzeyinde İranlılar'a ait bir askeri kampın, Şam Havalimanı'ndaki silah depolarının ve Suriye sınırı yakınlarındaki İsrail mevkilerine saldırıda kullanılan bir arac takılı seyyar füze fırlatıcısının vurulduğunu duyurmuştu.

    Ayrıca İran mevkilerine yönelik hava saldırısı sırasında uçaklara ateş açan Suriye hava savunma sistemlerinin de vurulduğu açıklanmıştı.

    Sözcü Concricus  "Uçaklara yoğun şekilde topçu ateşi açıldı. Hedeflerine ulaşamayan onlarca füze atıldı" dedi.

    Suriyeliler'in İsrail ordusunun topçu ateşinin durdurulması yönünde yaptığı talebi dikkate almadığını da belirten Concricus, Suriye'den yapılan saldırının İran'ın İsrail'e ve bölgenin istikrarına olan tehdidini kanıtladığını savundu. 

    İsrail ordusunun 'Suriye'de bir İran tehdidine izin vermeyeceğini' de söyleyen Concricus gelecekteki provokasyonlardan Suriye'yi sorumlu tutacaklarını da söyledi.

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    Etiketler:
    Suriye, İsrail
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