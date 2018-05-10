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    İsrail-Suriye sınırı

    Rusya: Suriye hava savunma sistemleri, İsrail'in fırlattığı füzelerin yarısından fazlasını imha etti

    © REUTERS / Ammar Awad
    Ortadoğu
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    Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye saldırısı sırasında fırlattığı füzelerin yarısından fazlasının Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

    Golan Tepeleri'nde İsrail tankları
    © REUTERS / Amir Cohen
    İsrail ordusundan İran'a tansiyonu yükseltmeme uyarısı
    Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in kontrolünde olan Golan Tepeleri'ndeki askeri tesislere Suriye'den yapılan roket saldırısı sonrası bu ülkedeki İran'a ait hedefleri vurması hakkında açıklama yaptı.

    Açıklamaya göre İsrail'e ait 28 F-15 ve F-16 uçağı, Suriye'deki hedeflere yaklaşık 60 füze gönderirken karadaki unsurlar da 10'dan fazla taktik füzesiyle saldırıya destek verdi. Suriye hava savunma sistemleri, İsrail'in fırlattığı füzelerin yarısından fazlasını imha etti.

    'İRANLI SİLAHLI OLUŞUMLAR İLE SURİYE'NİN HAVA SAVUNMA ARAÇLARI HEDEF ALINDI'

    Israeli soldiers walk next to mobile artillery units in the Israeli-occupied Golan Heights near the border with Syria. (File)
    © AP Photo / Ariel Schalit
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    Saldırıda İranlı silahlı oluşumların konuşlanma noktaları ile Suriye ordusunun Şam'daki ve ülkenin güneyindeki hava savunma araçlarının bulunduğu tesislerin hedef alındığını kaydeden bakanlık, saldırının hedefindeki noktalarda oluşan hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

    İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru yirmi kadar roket attığı belirtilmişti. Golan Tepeleri'nde gerçekleşen çatışmaların ardından, İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlemişti.

    Gerginliğin, İsrail ile Suriye arasında 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana meydana gelen en büyük askeri gerginlik olduğu belirtiliyor.

    İlgili konular:

    'Suriye ordusuna ait askeri depolara yönelik füze saldırısı'
    Etiketler:
    Golan Tepeleri, İsrail, Suriye, Rusya
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