Rusya: Suriye hava savunma sistemleri, İsrail'in fırlattığı füzelerin yarısından fazlasını imha etti

Açıklamaya göre İsrail'e ait 28 F-15 ve F-16 uçağı, Suriye'deki hedeflere yaklaşık 60 füze gönderirken karadaki unsurlar da 10'dan fazla taktik füzesiyle saldırıya destek verdi. Suriye hava savunma sistemleri, İsrail'in fırlattığı füzelerin yarısından fazlasını imha etti.
'İRANLI SİLAHLI OLUŞUMLAR İLE SURİYE'NİN HAVA SAVUNMA ARAÇLARI HEDEF ALINDI'
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru yirmi kadar roket attığı belirtilmişti. Golan Tepeleri'nde gerçekleşen çatışmaların ardından, İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlemişti.
Gerginliğin, İsrail ile Suriye arasında 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana meydana gelen en büyük askeri gerginlik olduğu belirtiliyor.
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