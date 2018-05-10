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    Şam semalarında görülen füze saldırısı

    Suriye ordusu: İsrail'in saldırısında 3 kişi öldü

    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Ortadoğu
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    Suriye ordusu dün gece İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Suriye Dışişleri ise açıklamasında İsrail2in saldırısını "Şam'a yönelik saldırganlıkta yeni bir evre' diye niteledi.

    Dera üzerinde seyreden bir füze
    © REUTERS / Alaa al-Faqir
    Rusya'dan İsrail ve İran'a itidal çağrısı
    Suriye ordusundan Tuğgeneral Ali Mayhoub'un açıklaması devlet televizyonunda yayımlandı.

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    Mayhoub, İsrail'in saldırısında bir radar istasyonunun ve bir cephaneliğin yok edildiğini, bir dizi hava savunma sisteminin de zarar gördüğünü söyledi.

    Mayhoub, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in attığı füzelerin 'büyük kısmını' düşürdüğünü de belirtti.

    İsrail saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını söyleyen Suriyeli general, bu kişilerin İranlı ya da İran destekli milis kuvvetlerden olup olmadığını ise açıklamadı.

    SURİYE DIŞİŞLERİ: ŞAM'A YÖNELİK SALDIRGANLIKTA YENİ BİR EVRE

    Suriye Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in saldırısının 'Şam'a yönelik saldırganlıkta yeni bir evre' olduğunu açıkladı.

    SANA'nın aktardığına görei, açıklamada " Doğrudan çatışma Şam'a yönelik saldırganlıkta yeni bir evrenin başlangıcının sinyalini veriyor. İsrail'in saldırgan davranışı bölgede tansiyonu arttırmaktan başka bir şeye yol açmayacak" dendi.

    İsrail-Suriye sınırı
    © REUTERS / Ammar Awad
    Rusya: Suriye hava savunma sistemleri, İsrail'in fırlattığı füzelerin yarısından fazlasını imha etti
    İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman saldırı sonrası açıklamasında , Suriye'deki 'neredeyse tüm İran altyapısının vurulduğunu' söylemişti.

    İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi ise saldırıda 5'i Suriye askeri, 18'i yabancı savaşçı olmak üzere 23 hükümet yanlısı savaşçının öldüğünü öne sürmüştü.

    İsrail işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki mevzilerine Suriye topraklarından 20 füze atıldığını açıklamış ve saldırıdan İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nü sorumlu tutarak İran'a ait hedeflere misilleme saldırısı yaptığını açıklamıştı.

    İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus yaklaşık 70 füzenin atıldığını ve bunlar arasında Suriye'den füzelerin atıldığı bölgelerin, istihbarat, lojistik ve depolama tesislerinin olduğunu söylemişti. Conricus İsrail2e atılan füzelerin Demir Kubbe hava savunma sistemince önlendiğini de söylemişti.

    Rusya Savunma Bakanlığı ise İsrail'in attığı füzelerin yarısından fazlasının Suriye hava savunma sistemi tarafından önlendiğini açıklamıştı.

    Etiketler:
    Jonathan Conricus, Ali Mayhoub, Avigdor Liberman, Golan Tepeleri, İran, İsrail, Suriye
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