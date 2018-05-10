Irak'ta IŞİD'in yenilgisi sonrası ilk seçimde güvenlik güçleri sandık başında

Irak hükümetinin güvenlik danışmanı, Türkiye'de yakalanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kilit önemdeki bir yardımcısının kendilerine teslim edildiğini açıkladı. Bağdadi'nin sağkolunun telefonundaki bir uygulama sayesinde dört IŞİD komutanı da tuzağa düşürüldü.