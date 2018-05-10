Irak'ta IŞİD'in yenilgisi sonrası ilk seçimde güvenlik güçleri sandık başında

Irak'ta IŞİD'e karşı zafer kazanılmasının ardından yapılan ilk genel seçimde yaklaşık 1 milyon asker, polis ve güvenlik personeli sandık başına gitti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bugün yaptığı bir açıklamada Suriye'nin İsrail'in düzenlediği saldırının ardından karşı saldırıda bulunmasını kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimin alarm verici bir eğilim olduğunu belirterek durumu diyalogla çözme çağrısı yaptı.
Irak hükümetinin güvenlik danışmanı, Türkiye'de yakalanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kilit önemdeki bir yardımcısının kendilerine teslim edildiğini açıkladı. Bağdadi'nin sağkolunun telefonundaki bir uygulama sayesinde dört IŞİD komutanı da tuzağa düşürüldü.
Mısır'ın kuzeybatısında yapılan arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait tapınak bulunduğu bildirildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)