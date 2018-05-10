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    Irak'ta IŞİD'in yenilgisi sonrası ilk seçimde güvenlik güçleri sandık başında

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    • Irak'ta IŞİD'e karşı zafer kazanıldığının ilan edilmesinden 5 ay sonra ülkede ilk kez genel seçimler yapılıyor. Üniformalarıyla sandık başına giden güvenlik güçleri sivil Iraklılardan 2 gün önce oyunu kullanıyor.
    • Oyunu kullanan polis Renan Halid ülkenin yeniden inşasının birinci öncelik olmasını istedi. 25 yaşındaki polis memuru Ailemin geleceği için oy veriyorum, böylece iyi insanlar doğru pozisyonlara gelebilir dedi. Özel kuvvetler polisi Ahmed Kassem ise 'yoksula yardım edecek ve yolsuzlukla savaşacak' adaya oyunu kullandığını belirtti. Oy verme işlemleri sırasında yoğun güvenlik önlemleri de alındı.
    • 37 milyon nüfuslu Irak'ta, 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel seçimlerde, 24 milyon seçmen oy kullanma yetkisine sahip. Bu seçimler, tABD işgalinin ardından gerçekleştirilen 5. seçim olma özelliğini de taşıyor
    • IKBY'ye bağlı Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentindeki Peşmerge ve asayiş güçleri de 99 seçim merkezinde oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
    • Ülke genelinde güvenlik güçlerinden oluşan seçmenler oyunu yerel saatle 18:00'e kadar kullanabilecek.
    © REUTERS / Azad Lashkari
    Irak'ta IŞİD'e karşı zafer kazanıldığının ilan edilmesinden 5 ay sonra ülkede ilk kez genel seçimler yapılıyor. Üniformalarıyla sandık başına giden güvenlik güçleri sivil Iraklılardan 2 gün önce oyunu kullanıyor.

    Irak'ta IŞİD'e karşı zafer kazanılmasının ardından yapılan ilk genel seçimde yaklaşık 1 milyon asker, polis ve güvenlik personeli sandık başına gitti.

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