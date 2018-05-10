Bahreyn: İran'a karşı kendini savunmak, İsrail'in hakkı

Bahreyn Dışişleri, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik gece saatlerinde düzenlediği saldırıların ardından İsrail'in kendisini savunmakta 'haklı' olduğunu savundu.

© REUTERS / Omar Sanadiki Suriye ordusu: İsrail'in saldırısında 3 kişi öldü

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran bölgedeki statükoyu ihlal, diğer ülkeleri işgal ettiği sürece bölgedeki her ülke- buna İsrail de dahil- tehlike kaynaklarını yok ederek kendini savunma hakkına sahiptir" ifadeleriyle İsrail'in Suriye'ye yönelik operasyonlarının haklı olduğunu savundu.

ABD'nin bölgedeki yakın müttefiklerinden olan Bahreyn, İran'ı bölgesel bir tehdit olarak görüyor ve Bahreynli Şii protestocuları Sünni yönetimindeki ülkeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla silahlandırmakla ve eğitmekle suçluyor.

Bahreyn ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olan nükleer anlaşmadan çekilmesini de memnuniyetle karşılamıştı.