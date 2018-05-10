Ankara ile Bağdat'tan IŞİD liderliğine ağır darbe

Irak hükümetinin güvenlik danışmanı, Türkiye'de yakalanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kilit önemdeki bir yardımcısının kendilerine teslim edildiğini açıkladı. Bağdadi'nin sağkolunun telefonundaki bir uygulama sayesinde dört IŞİD komutanı da tuzağa düşürüldü.

Irak hükümetine IŞİD konusunda danışmanlık yapan siyaset uzmanı Hişam Haşimi, Bağdadi'nin IŞİD'in pek çok ülkedeki banka hesaplarına para transferlerinden sorumlu yardımcısı İsmail İthavi'nin (namı diğer Ebu Zeyd el Iraki), şubat ayında Türk yetkililer tarafından Türkiye'de yakalandığını teyit etti.

Irak makamlarına teslim edilen İthavi'nin cep telefonundaki Telegram mesajlaşma uygulamasını kurcalayan ajanlar, Telegram üzerinden dört IŞİD komutanını Suriye'den Irak'a geçmeleri için kandırdı. Sınırda yakalanan dörtlü arasında, IŞİD'in Fırat'ın Doğusu Valisi olan Suriyeli Saddam Cemal de var.

EN ÜST DÜZEY YAKALAMA © AA / Hatay'da yakalanan IŞİD'li: Fransız bilgisayarcılar ve Suudi finansçılar 'emir' sıfatıyla görevdeydi

Haşimi, İthavi ile Cemal'i bugüne dek canlı yakalanan en üst düzey IŞİD liderleri olarak niteledi. Toplamda 5 üst düzey ismin yakalanması haberine, Irak devlet televizyonu geniş yer ayırdı. Diğer üçünün kimliği Iraklı Ömer Karbuli, Essam Zabai ve Suriyeli Muhammed Kadir olarak açıklandı.

ABD İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

Iraklı güvenlik danışmanı, operasyonun, IŞİD'le savaş koalisyonuna liderlik eden ABD ile işbirliği içinde yapıldığını belirtti.

© REUTERS / Rusya, Suriye ve İran askerleri, IŞİD lideri Bağdadi'nin peşinde GİZLİ BANKA HESAPLARI VE KODLARA ULAŞILDI

İthavi'nin yakalanması sayesinde Iraklı ve Amerikan istihbarat ajanları, IŞİD'in kullandığı banka hesaplarını ve gizli iletişim kodlarını da ele geçirebildi.

'BAĞDADİ'YE İLMİĞİ ATTIK, SIKIYORUZ'

Hişami, gerçek adı İbrahim Samarrai olan Bağdadi için de ''Boynundaki ilmik daralıyor'' dedi. Başbakan Haydar İbadi'nin aaralık ayında IŞİD'e karşı zafer ilan ettiği Irak, haftasonunda genel seçimlere gidiyor.