Kayıt
17:17 10 Mayıs 2018
Ankara+ 20°C
İstanbul+ 21°C
Canlı Yayın
    Arama
    Ebubekir el Bağdadi

    Ankara ile Bağdat'tan IŞİD liderliğine ağır darbe

    © REUTERS /
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Irak hükümetinin güvenlik danışmanı, Türkiye'de yakalanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kilit önemdeki bir yardımcısının kendilerine teslim edildiğini açıkladı. Bağdadi'nin sağkolunun telefonundaki bir uygulama sayesinde dört IŞİD komutanı da tuzağa düşürüldü.

    Gözaltı - tutuklama
    © AA /
    'IŞİD'in 5 numarası Türkiye'de yakalandı'
    Irak hükümetine IŞİD konusunda danışmanlık yapan siyaset uzmanı Hişam Haşimi, Bağdadi'nin IŞİD'in pek çok ülkedeki banka hesaplarına para transferlerinden sorumlu yardımcısı İsmail İthavi'nin (namı diğer Ebu Zeyd el Iraki), şubat ayında Türk yetkililer tarafından Türkiye'de yakalandığını teyit etti.

    Irak makamlarına teslim edilen İthavi'nin cep telefonundaki Telegram mesajlaşma uygulamasını kurcalayan ajanlar, Telegram üzerinden dört IŞİD komutanını Suriye'den Irak'a geçmeleri için kandırdı. Sınırda yakalanan dörtlü arasında, IŞİD'in Fırat'ın Doğusu Valisi olan Suriyeli Saddam Cemal de var. 

    EN ÜST DÜZEY YAKALAMA

    Mahkeme
    © AA /
    Hatay'da yakalanan IŞİD'li: Fransız bilgisayarcılar ve Suudi finansçılar 'emir' sıfatıyla görevdeydi

    Haşimi, İthavi ile Cemal'i bugüne dek canlı yakalanan en üst düzey IŞİD liderleri olarak niteledi. Toplamda 5 üst düzey ismin yakalanması haberine, Irak devlet televizyonu geniş yer ayırdı. Diğer üçünün kimliği Iraklı Ömer Karbuli, Essam Zabai ve Suriyeli Muhammed Kadir olarak açıklandı.

    ABD İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

    Iraklı güvenlik danışmanı, operasyonun, IŞİD'le savaş koalisyonuna liderlik eden ABD ile işbirliği içinde yapıldığını belirtti.

    Ebubekir el Bağdadi
    © REUTERS /
    Rusya, Suriye ve İran askerleri, IŞİD lideri Bağdadi'nin peşinde
    GİZLİ BANKA HESAPLARI VE KODLARA ULAŞILDI

    İthavi'nin yakalanması sayesinde Iraklı ve Amerikan istihbarat ajanları, IŞİD'in kullandığı banka hesaplarını ve gizli iletişim kodlarını da ele geçirebildi.

    'BAĞDADİ'YE İLMİĞİ ATTIK, SIKIYORUZ'

    Hişami, gerçek adı İbrahim Samarrai olan Bağdadi için de ''Boynundaki ilmik daralıyor'' dedi. Başbakan Haydar İbadi'nin aaralık ayında IŞİD'e karşı zafer ilan ettiği Irak, haftasonunda genel seçimlere gidiyor.

    Etiketler:
    Saddam Cemal, Ebu Zeyd el Iraki, İsmail İthavi, Ebubekir el Bağdadi, Hişam Haşimi, Türkiye, Suriye, Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Diyarbakır'da 18 yıl sonra final heyecanı
    Diyarbakır'da 18 yıl sonra final heyecanı
    Karikatür
    Rusya, 73. Zafer Günü'nü kutladı
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam