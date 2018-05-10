Lavrov: Putin, Netanyahu'yu uyarmıştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimin alarm verici bir eğilim olduğunu belirterek durumu diyalogla çözme çağrısı yaptı.

© REUTERS / Omar Sanadiki Suriye ordusu: İsrail'in saldırısında 3 kişi öldü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşme sırasında İran ile İsrail arasında tırmanan gerilime de değindi.

Lavrov, "İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimin alarm verici bir eğilim olduğu kanısındayız. Tüm konuların diyalogla çözülmesi gerektiği gerçeğinden yola çıkıyoruz" diye konuştu.

"İran yönetimiyle, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı (Benyamin Netanyahu) ile dünkü konuşması da dâhil olmak üzere İsrail yönetimiyle yapılan görüşmelerde, birçok kez tarafları kışkırtabilecek herhangi bir eylemden kaçınmanın gerekliliğini vurguladık" diyen Lavrov, her iki tarafın da bu tür olaylardan kaçınmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirtti.

'İRAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ OLAYI ARAŞTIRIYORUZ, SONUÇLARI DUYURACAĞIZ'

Moskova'nın Golan Tepeleri'nde İran ile İsrail arasındaki olayı araştırdığını belirten Lavrov, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Rus diplomat, "Dün Golan Tepeleri'nde meydana gelen olay, askeri yetkililerimiz tarafından inceleniyor, onlar neler olduğunu gözlemlediler. Sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail, Suriye'deki 'İranlı milis güçlerini' Golan Tepeleri'ne füze saldırısı düzenlemekle suçlayıp gece boyunca Suriye'de İran'a ait olduğunu söylediği askeri mevzilere saldırılar düzenlemişti.

İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail mevzilerine yaklaşık 20 füzenin atıldığını söylemişti.

Suriye tarafı ise ilk ateşi İsrail tarafının açtığını iddia etmiş ve İsrail'in attığı füzelerin 'büyük kısmının' hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini açıklamıştı.

İsrail'in 'İranlı milisleri' hedef aldığını söylediği saldırılar, İsrail'in Suriye topraklarına 2011'den beri düzenlediği en ağır saldırılardan biri olarak kayıtlara geçmişti.