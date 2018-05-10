ABD'den Suriye'nin karşı saldırısına kınama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD İran'ın Suriye'den İsrail vatandaşlarına yaptığı provokatif saldırıyı kınamaktadır" ifadeleri yer aldı ve "İsrail'in kendini savunma hakkını şiddetle destekliyoruz" denildi.
'ÇOK TEHLİKELİ BİR GELİŞME'
İran'ın Suriye'de konuşlu bulunan roket ve füze sisteminin İsrail'i hedef almasının "kabul edilemez" olduğunu belirten Beyaz Saray, söz konusu karşı saldırıyı 'Ortadoğu için çok tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirdi.
© REUTERS / Amir Cohen
Açıklamada ayrıca İslam Devrim Muhafızları'na ve Hizbullah'a çağrı yapılarak daha başka 'provokatif' adım atmaması talep edildi ve İran'ın adımlarının 'uluslararası barışa yönelik ciddi bir tehdit olduğunun' açıklığa kavuşturulması adına bütün ülkelere çağrıda bulunuldu.
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