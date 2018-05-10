'Humus'taki militanların tahliyesi, Türkiye yüzünden ertelendi'

Suriye'de, militanlar ve ailelerininden oluşan bir grubunun daha Humus'un kuzeyi ve Hama'nın güneyinden tahliye edilmesinin, Türkiye'nin konvoyun kontrol noktalarından geçmesine izin vermemesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.

© REUTERS / Omar Sanadiki Humus'taki militanlar bölgedeki son kalelerini savaşmadan terk ediyor

Sputnik'e konuşan bir kaynak, "(Militanların ve ailelerinin tahliyesi) Türklerin birinci konvoyun bir kısmı ve ikinci konvoyun Halep'in kuzeyine, Cerablus'a geçmesine itiraz etmesinden dolayı ertelendi" dedi.

'TÜRKİYE DİRENİRSE, TAHLİYE BAŞKA NOKTADAN YAPILACAK'

Kaynak ayrıca, Türkiye'nin itirazında direnmesi halinde militanların tahliyesi için başka noktalar üzerinde düşüneceklerini söyledi.

Suriye ordusu ve silahlı gruplar mayıs başında, militanlar ve ailelerinin Humus ve Hama arasında kalan bölgelerden tahliye edilmesine ilişkin bir anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin yardımı ile yapılmıştı.