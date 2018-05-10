Rusya ve İran dışişleri bakan yardımcıları, Tahran'da nükleer anlaşmanın geleceğini konuştu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Tahran'da İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü. İkili, ABD'nin P5+1 ülkeleriyle İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma kararı sonrasında atılabilecek muhtemel adımları istişare etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ryabkov ve Arakçı, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmanın ABD'nin kararının ardından uygulanmasıyla ilgili muhtemel adımları ele aldı.

Ryabkov, Rusya'nın anlaşmaya bağlılığını koruduğunu belirtti. Taraflar, iki ülke arasındaki işbirliğinin devamını temin etmek için yoğun koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

'İRAN ANLAŞMAYA VE UAEK İLE İŞBİRLİĞİNE BAĞLI'

Görüşme hakkında Rus basınına değerlendirmelerde bulunan Ryabkov, Arakçı'nın Tahran'ın anlaşmaya ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile işbirliğine bağlı olduğunu teyit ettiğini aktardı.

'İRAN'LA İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ryabkov, ABD'nin tutumuna rağmen Rusya'nın İran'la işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini de vurguladı.

Arakçı, 2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri arasında yapılan görüşmelerde İran'ın başmüzakerecisi olarak masada yer alıyordu.