Arap gençler Rusya’yı ABD’den daha güvenilir bir partner olarak görüyor

CNBC televizyonunun haberine göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşayan gençlerin büyük kısmı, Rusya’yı ABD’den daha güvenilir bir partner olarak görüyor.

ASDA'A Burson-Marsteller ajansının 2008'den bu yana her yıl Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirdiği araştırma, Arap gençlerinin bu yıl en yakın müttefik olarak BAE ve Suudi Arabistan'ı gördüğünü ortaya koydu.

Son yıllarda Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirme üzerine yoğunlaşan Rusya sıralamada dördüncü basamakta yer alırken ABD, ilk kez ilk 5'e giremeyerek 11. sırada yer buldu.

'GENÇLERİN YÜZDE 31'İ İÇİN EN ÖNEMLİ MÜTTEFİK RUSYA'

Rusya'ya oy verenlerin büyük kısmı Ürdün, Irak, Lübnan, Filistin ve Yemenli gençlerdi. Bu bölgede yaşayan gençlerin yüzde 31'i, Rusya'yı en önemli müttefikleri olarak gösterdi. ABD lehine oy verenlerin oranı ise yüzde 15.

Araştırma ekibi, son 2 yılda Arap gençlerinin ABD tutumunda ‘radikal değişiklik' yaşandığını ve şimdi bu yaş kategorisindeki insanların büyük kısmının ABD'yi ‘düşman' olarak gördüğünü belirtti.

Araştırmaya, 18-24 yaş arası 3 bin 500 kişi katıldı.