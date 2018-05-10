Netanyahu: İran kırmızı çizgiyi aştı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, resmi Facebook hesabından, Suriye üzerinden İran'la giriştikleri kapışmada karşı tarafı suçlayan ve tehdit eden açıklamalar yaptı.

İran'ın dün gece Suriye'den İsrail'e yönelik roket saldırısı düzenlediğini, ancak hiçbir roketin İsrail topraklarına düşmediğini iddia eden Netanyahu, İsrail ordusunun saldırıya 'münasip' şekilde karşılık verdiğini savundu.

'SURİYE'DE İRAN TAHKİMATINA İZİN VERMEYİZ'

''Uzun zamandır devam eden bir savaşın ortasındayız ve politikamız gayet net: İran'ın askeri olarak Suriye'de kendini tahkim etmesine izin vermeyeceğiz'' diyen İsrail lideri şöyle devam etti:

"İran kırmızı çizgiyi aştı. Biz de misliyle karşılık verdik. İsrail ordusu Suriye'deki İran güçlerine ait hedeflere yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi."

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimini daha önce uyardıklarını söyleyen Netanyahu, "Bizim eylemlerimiz doğrudan Suriye'deki İran'a ait hedeflere yönelik. Ancak eğer Suriye ordusu bize karşı eylemde bulunursa biz de ona karşı eylem yaparız. Dün de bu yaşandı ve bize ateş açan Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerini vurduk" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün dün gece Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığı iddia eden İsrail, misilleme olarak Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu birçok noktayı savaş uçaklarıyla vurduğunu savunuyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Muhammed Cevad Cemali ise Suriye'den İsrail'e İran güçlerinin roket saldırısı düzenlediği iddialarını yalanladı.

