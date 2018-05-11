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    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

    BAE, ABD'nin yaptırım uyguladığı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldı

    © Flickr / Paolo Rosa
    Ortadoğu
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    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD tarafından yaptırım listesine eklenen İranlı kişi ve kuruluşları "terör destekçileri" listesine aldığı bildirildi.

    İran Devrim Muhafızları
    © REUTERS /
    ABD'den yeni yaptırım: BAE üzerinden yüz milyonlarca dolar değiş tokuşuyla İran Devrim Muhafızları'nın finanse edilmesi sekteye uğratıldı
    BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Bakanlar Kurulunun kararı gereğince bazı İranlı kişi ve kuruluşlar, 'terör destekçileri' listesine alındı. Haberde söz konusu kişi ve kuruluşların gerçek amaçlarını gizleyerek, bölgedeki istikrarı sarsma eylemlerine finansal destek sağladıkları ileri sürüldü.

    Bu kapsamda, listeye eklenen kişi ve kuruluşların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ile yardımcılarına milyon dolarlar transfer ettikleri savunuldu.

    'KARAR, BAE İLE ABD ARASINDAKİ SAĞLAM İŞBİRLİĞİ NETİCESİNDE ALINDI'

    Haberde söz konusu kararın, BAE ile ABD arasındaki sağlam iş birliği neticesinde gerçekleştiği ifade edildi.

    Fitch Ratings
    © AA /
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    ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 6 kişi ve 3 kuruluşun Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

    Söz konusu 6 kişinin 3'ünün İran doğumlu olduğunun yer aldığı açıklamada, 3 kuruluşun da İran'da kayıtlı bulunduğu bilgisine yer verildi.

    ABD Başkanı Donald Trump, salı günü ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

    Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    ABD-İran İlişkileri, İran nükleer anlaşması, İran'a yaptırımlar, WAM, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, ABD
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