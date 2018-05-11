Şam’ın güneyinden militan tahliyesi tamamlandı

Suriye devlet haber ajansı SANA, “Yelda, Babbila ve Beyt Sahm beldeleri, silah bırakmayı reddeden militanların son bölümünün aileleriyle birlikte Suriye’nin kuzeyine çıkarıldıktan sonra tamamen özgürleştirildi” diye aktardı.
© REUTERS / Omar Sanadiki
Diğer yandan Şam’ın güneyinde, söz konusu beldelerin yakınlarında mevzilenen IŞİD’e yönelik askeri operasyonun devam ettiği kaydedildi.
Eski mülteci kampı Yermuk ve komşu belde El Hacar el Asvad’da şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.
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