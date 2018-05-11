İsrail ordusu 'Suriye'de Pantsir-S1'i vurduğu görüntüleri' paylaştı

İsrail ordusunun Twitter hesabından yayınlanan görüntülerin, İsrail'e ait Spike NLOS roketin üzerindeki kamera ile çekildiği anlaşılıyor. Videoda Rus yapımı füze savunma sistemi Pantsir-S1'in yakınında üç kişinin durduğu görülüyor. Fakat roketin hedefine yaklaşması ile görüntü bulanıklaşıyor.
The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45— IDF (@IDFSpokesperson) May 10, 2018
Jerusalem Post'un video hakkındaki haberinde, İsrail roketinin hedefinin SA-22 olduğu belirtiliyor. SA-22, Pantsir-S1 sisteminin, NATO'da kullanılan kod ismi.
Görüntüler gerçekse, bu, Suriye'deki çatışmalarda ilk kez bir Pantsir-S1'in kaybedildiği anlamına geliyor.
RİA Novosti haber ajansının nisan ayında yayınlanan bir haberinde, Rusya'nın son yıllar içinde Suriye'ye neredeyse 40 adet Pantsir-S1 sevk ettiğini belirtilmişti. Fakat bu bilgi resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.
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