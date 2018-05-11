Liberman'dan Esad'a: İranlıları Suriye'den defedin

İsrail'in Suriye'd İran'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurması sonrası Golan Tepeleri'ni ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a mesaj yolladı. Liberman " İranlıları (Suriye'den) defedin. Size yardım etmiyorlar" dedi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Katzrin adlı Yahudi yerleşimini ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Liberman, İsrail'in Suriye topraklarındak iİran hedeflerini vurduğunu açıklamasının ardından Suriye Devlet Başkanı Esad'a mesaj yolladı.

'İRAN SINIRINA BİZ GELMEDİK, ONLAR BURAYA GELDİ'

Liberman "Bu fırsatı Esad'a mesaj yollamak için değerlendirebilirim: İranlıları defedin. Size yardım etmiyorlar. Sadece zarar veriyorlar ve varlıkları sadece sorun ve zarar yaratıyor" dedi.

'İsrail'in sürtüşme peşinde olmadığını' söyleyen Liberman "İran sınırına biz gelmedik, onlar buraya geldi" ifadelerini kullandı.

İsrail, Suriye'den kontrolü altındaki Golan Tepeleri'ne atılan 20 füzeye misilleme olarak Suriye'de İran'a ait 70 hedefi vurduğunu iddia etmişti.

İsrail jetlerinin ayrıca kendilerine ateş açan Suriye hava savunma sistemi bataryalarını da vurduğu açıklanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise operasyona 28 İsrail savaş uçağının katıldığını, uçakların 60'tan fazla füze fırlattığını ve bunların yarısının Suriye hava savunması tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

Suriye krizinin başladığı 2011'den bu yana iki ülke arasında yaşanan en ciddi çatışma ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te P5+1 ülkelerinin İran ile imzaladığı nükleer anlaşmadan ülkesini çektiğini duyurmasından 2 gün sonra meydana gelmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail saldırısı sonrası açıklamasında "İran kırmızı çizgiyi geçti" demişti.