Ağır molla uyarısı: İsrail aptalca hareket ederse Tel Aviv ile Hayfa yok olur

Tahran Üniversitesi'nde konuşan Hatemi ''Batı'nın sona erdirilmesine yönelik baskılarına karşın füze kabiliyetimizi genişleteceğiz ki, İsrail şunu bilsin: Aptalca hareket ederse Hayfa ve Tel Aviv tamamen yok edilir'' dedi.
'AVRUPALILAR GÜVENİLMEZ'
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirirken Tahran'ın anlaşmanın ayakta kalması için Avrupa Birliği'ne (AB) güvenemeyeceğini dile getiren Hatemi, şunları söyledi:
''Amerika bir halt beceremez. Onlar hep İran rejimini devirmenin peşinde oldular ve bu amaç kapsamında anlaşmadan da çekildiler. Anlaşmaya imza atan Avrupalılar da güvenilmez. İran'ın düşmanlarına güvenemezsiniz.''
Aynı zamanda İran Uzmanlar Meclisi üyesi de olan muhafazakar ayetullah konuşurken cuma namazı için toplananlar geleneksel sloganları attı: ''Amerika'ya ölüm'', ''İsrail'e ölüm''.
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