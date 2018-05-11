Ağır molla uyarısı: İsrail aptalca hareket ederse Tel Aviv ile Hayfa yok olur

İran'ın önde gelen muhafazakar mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi, İsrail'e ''Aptalca hareket ederseniz, Tel Aviv ile Hayfa yok olur'' diye seslendi.

Tahran Cuma Namazı Hatibi Ahmed Hatemi, İran devlet televizyonundan canlı yayımlanan cuma hutbesinde, ABD'nin İran İslam devrim lideri Ruhullah Humeyni'nin getirdiği Velayet-i Fakih sisteminin yarattığı molla rejimini yıkmak istediğini söyledi.

Tahran Üniversitesi'nde konuşan Hatemi ''Batı'nın sona erdirilmesine yönelik baskılarına karşın füze kabiliyetimizi genişleteceğiz ki, İsrail şunu bilsin: Aptalca hareket ederse Hayfa ve Tel Aviv tamamen yok edilir'' dedi.

'AVRUPALILAR GÜVENİLMEZ' © REUTERS / Ronen Zvulun Netanyahu: İran kırmızı çizgiyi aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirirken Tahran'ın anlaşmanın ayakta kalması için Avrupa Birliği'ne (AB) güvenemeyeceğini dile getiren Hatemi, şunları söyledi:

''Amerika bir halt beceremez. Onlar hep İran rejimini devirmenin peşinde oldular ve bu amaç kapsamında anlaşmadan da çekildiler. Anlaşmaya imza atan Avrupalılar da güvenilmez. İran'ın düşmanlarına güvenemezsiniz.''

Aynı zamanda İran Uzmanlar Meclisi üyesi de olan muhafazakar ayetullah konuşurken cuma namazı için toplananlar geleneksel sloganları attı: ''Amerika'ya ölüm'', ''İsrail'e ölüm''.