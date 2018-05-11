Irak'ın Rusya Büyükelçisi Hadi: Bağdat ve Erbil arasındaki sorunlar çözüldü

IKBY'deki havalimanlarının kapatılmasının geçici önlem olduğunu da kaydeden Hadi, bugün itibarıyla işlerin doğru yönde ilerlediğinin altını çizdi.
'HALK IŞİD'İN KALINTILARININ TEMİZLENMESİNE YARDIM EDİYOR'
Diğer taraftan Hadi, Irak'ta 2017'de IŞİD'e karşı kazanılan zaferin nihai olduğunu vurguladı.
Ülke genelinde faaliyet yürüten küçük gruplar halinde IŞİD militanları bulunduğuna da dikkat çeken Hadi, Irak halkının bunların temizlenmesine yardımcı olduğunun altını çizdi.
Iraklı büyükelçi, "IŞİD'e bağlılığını koruyan az sayıda militan kaldı. Ordu ve istihbarat bunların açığa çıkarılması için çalışmasını sürdürüyor. Irak halkı da IŞİD'in kalıntılarının en kısa sürede temizlenmesi için elindeki bilgileri sunarak güvenlik güçleriyle işbirliği yapıyor" ifadelerini kullandı.
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