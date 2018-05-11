Irak'ın Rusya Büyükelçisi Hadi: Bağdat ve Erbil arasındaki sorunlar çözüldü

Irak'ın Rusya Büyükelçisi Mansur Hadi, geçen yıl yapılan bağımsızlık referandumu nedeniyle Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan sorunların çözüldüğünü, Erbil ve Bağdat'ın koordineli hareket ettiğini söyledi.

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE Irak: Rus silahları IŞİD’e karşı zafer kazanmamıza yardım etti

Rusya-İslam Dünyası zirvesinde konuşan Hadi, "Referandum geçmişte kaldı. Hem Bağdat hem de Erbil bu sorunu çözüme kavuşturdu. Bağdat'taki federal hükümet, Erbil'deki hükümetle koordineli olarak faaliyet yürütüyor" dedi.

IKBY'deki havalimanlarının kapatılmasının geçici önlem olduğunu da kaydeden Hadi, bugün itibarıyla işlerin doğru yönde ilerlediğinin altını çizdi.

'HALK IŞİD'İN KALINTILARININ TEMİZLENMESİNE YARDIM EDİYOR'

Diğer taraftan Hadi, Irak'ta 2017'de IŞİD'e karşı kazanılan zaferin nihai olduğunu vurguladı.

Ülke genelinde faaliyet yürüten küçük gruplar halinde IŞİD militanları bulunduğuna da dikkat çeken Hadi, Irak halkının bunların temizlenmesine yardımcı olduğunun altını çizdi.

Iraklı büyükelçi, "IŞİD'e bağlılığını koruyan az sayıda militan kaldı. Ordu ve istihbarat bunların açığa çıkarılması için çalışmasını sürdürüyor. Irak halkı da IŞİD'in kalıntılarının en kısa sürede temizlenmesi için elindeki bilgileri sunarak güvenlik güçleriyle işbirliği yapıyor" ifadelerini kullandı.