İsrailli bakandan S-300 değerlendirmesi

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Rusya’nın Suriye’ye S-300 hava savunma sistemlerini teslim etme planlarının olmadığı yönündeki haberleri memnuniyetle karşıladığını ve bu durumun Rusya-İsrail ilişkilerini niteleyen karşılıklı saygının bir tezahürü olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin'nin Suriye'ye S-300'lerin sevk edilmeyeceği ve bu konuda görüşme yapılmadığı yönündeki açıklamasını yayınlayan İzvestiya gazetesinin haberini Sputnik'e değerlendiren Katz, "Burada ülkelerimiz arasında var olan karşılıklı saygının tezahür ettiğini, ayrıca çıkarların karşılıklı olarak gözetilmesi ilkesine uyulduğunu görüyorum" diye konuştu.

'İRAN'IN SURİYE'DEKİ VARLIĞI HEM SURİYE HEM DE İSRAİL İÇİN TEHDİT'

Rusya'nın Suriye ordusuna dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan S-300'leri tedarik etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaları baştan beri şüpheyle karşılayan Katz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'ın Suriye'deki varlığı İsrail için tehdit oluşturuyor ve hem Suriye'de, hem de Ortadoğu'da bir istikrarsızlık kaynağıdır. Bu sorun, İran'ın Suriye'den çıkarılması ve bölgeye istikrarın döndürülmesiyle çözülür. İsrail devleti, kendi güvenliğini sağlamak ve İran'ın Suriye'deki askeri varlığını önlemek adına faaliyetlerine devam edecek."

İsrail ordusu, kontrolü altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki askeri tesislere Suriye'den geçen gece yapılan roketli saldırı sonrasında hava saldırısı düzenlemiş ve İran'a ait hedefleri vurmuştu.

Diğer yandan İsrailli yetkililer, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 9 Mayıs'ta yaptığı Moskova ziyareti dahil olmak üzere Rusya ile son birkaç haftadır yapılan görüşmelerde S-300 konusunun ele alınıp alınmadığı konusunda bilgi vermeyi reddediyor.