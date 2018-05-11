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    Palestinian protesters pull on a burning tire during clashes with Israeli forces on April 20, 2018, east of Khan Yunis, in the southern Gaza Strip during mass protests along the border of the Palestinian enclave, dubbed The Great March of Return, which has the backing of Gaza's Islamist rulers Hamas

    İsrail-Gazze sınırındaki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde 7. hafta: 1 Filistinli hayatını kaybetti

    © AFP 2018 / SAID KHATIB
    Ortadoğu
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    İsrail-Gazze sınırında Filistinliler tarafından düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahale etmesi sonucunda bir Filistinlinin hayatını kaybetti, 731 Filistinli ise yaralandı.

    İsrail-Gazze-protesto
    © REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
    İsrail-Gazze sınırındaki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemleri 6. haftasında: 30 Filistinli yaralı
    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Han Yunus kentindeki sınır bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğüs bölgesinden vurulan Caber Salim Ebu Mustafa'nın (40) hayatını kaybettini bildirdi.

    İsrail askerlerinin müdahalesinde 10'u ağır olmak üzere 731 Filistinlinin yaralandığını, 146 kişinin gerçek mermiyle vurulduğunu söyleyen Kudra, yaralılardan 305'inin hastanelerde tedavi altına alındığını 426 kişinin ise tedavilerinin sınır bölgelerinde kurulan sağlık birimlerinde yapıldığını aktardı.

    Sınırda gerçekleşen bugünkü gösterilerde 38 çocuk, 12 kadın ve 4 gazetecinin de yaralandığını belirten Kudra, söz konusu kişiler hakkında detaylı bilgi vermedi.

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    Etiketler:
    Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü, Gazze, İsrail, Filistin
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