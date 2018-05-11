İsrail-Gazze sınırındaki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde 7. hafta: 1 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Han Yunus kentindeki sınır bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğüs bölgesinden vurulan Caber Salim Ebu Mustafa'nın (40) hayatını kaybettini bildirdi.
© REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
İsrail askerlerinin müdahalesinde 10'u ağır olmak üzere 731 Filistinlinin yaralandığını, 146 kişinin gerçek mermiyle vurulduğunu söyleyen Kudra, yaralılardan 305'inin hastanelerde tedavi altına alındığını 426 kişinin ise tedavilerinin sınır bölgelerinde kurulan sağlık birimlerinde yapıldığını aktardı.
Sınırda gerçekleşen bugünkü gösterilerde 38 çocuk, 12 kadın ve 4 gazetecinin de yaralandığını belirten Kudra, söz konusu kişiler hakkında detaylı bilgi vermedi.
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