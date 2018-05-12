Şam'ın güney mahallelerinden 3200 militan tahliye edildi

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Muhayyem Yermuk mahallesi de dahil tüm mahallelerde militanları tahliye operasyonu tamamlandı.

© AFP 2018 / Louai Beshara Şam’ın güneyinden militan tahliyesi tamamlandı

Sputnik'in edindiği bilgilere göre Suriye hükümet güçlerinin Rus birliklerle gerçekleştirdiği tahliye operasyonu 8. gün sonunda tamamlandı.

Operasyon sonucunda 3200'den fazla militan 5000'in üzerindeki aile bireyleriyle birlikte Şam'ın güney mahallelerinden tahliye edildi.

Şam'ın güney mahallelerinin küçük bir kısmı IŞİD militanlarının kontrolünde bulunmaya devam ediyor. Suriye ordusu, militanları etkisiz hale getirmek için operasyonlara devam ediyor.