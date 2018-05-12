'İsrail'in Suriye'ye saldırısında 11 İranlı öldü' iddiası

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki mevzilerine yönelik füze saldırılarına missileme olarak Suriye'deki İran hedeflerine yaptığını öne sürdüğü hava saldırısında 11 İranlının hayatını kaybettiği iddia edildi.

İddia Suriyeli muhaliflere yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi'nden geldi.

Gözlemevi'nin yöneticisi Rami Abdülrahman parşembe günkü saldırılarda hükümetyanlısı 27 savaşçının öldüğünü öne sürdü.

Abdülrahman " 6 Suriyeli asker ile 11'i İranlı 21 yabancı savaşçı öldü" dedi.

Gözlemevi daha önce saldırılarda 23 hükümet yanlısı savaşçının öldüğünü iddia etmişti.

Konu hakkında İran ve Suriye'den resmi açıklama yapılmadı.

Sputnik'e konuşan Suriyeli gazeteci Fadi Maruf, İsrail'in vurduğu tüm hedeflerin 'yüzde yüz Suriyeli' olduğunu söylemiş ve hiçbir İranlının saldırılarda hayatını kaybetmediğini belirtmişti.