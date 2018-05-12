Koalisyon uçakları Suriye’de 2 köyü bombaladı: 17 ölü

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre koalisyonun ilk saldırısı El Hamadi köyüne yapıldı, saldırı sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti. Koalisyon güçleri ardından Haseke kentinin güneydoğusunda yer alan Hidaj köyüne saldırdı. Konut bölgesine isabet eden füzeler, 4 çocuğun ve 5 kadının ölümüne neden oldu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, mayıs başlarında koalisyon güçlerinin yine Haseke bölgesindeki el Fadel yerleşimine yönelik hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda en az 25 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Bu arada koalisyon, Irak ve Suriye'de 2014'ten bu yana erçekleştirilen saldırılarda en az 883 sivilin öldüğünü kabul etmişti.