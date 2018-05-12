IŞİD'den Kerkük'te saldırı: 6 güvenlik görevlisi öldü

IŞİD militanlarının, Irak'ın Kerkük kentinde bir kontrol noktasına saldırdığı ve ilk belirlemelere göre 6 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak hükümetinin geçen yıl IŞİD'e karşı zafer ilan etmesine rağmen örgüte bağlı münferit gruplar ülkenin çeşitli bölgelerinde eylemlerine devam ediyor.

Irak'ta halk IŞİD'e karşı zaferin ardından yapılan ilk genel seçim için sandık başında oy kullanırken IŞİD'in saldırı düzenlediği haberi geldi. El Sumeriye televizyonunun haberine göre IŞİD militanları, Kerkük'teki bir kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Saldırı sonucunda Irak askerleriyle yerel milislerin aralarında bulunduğu 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.