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    Humus

    Humus’tan bir günde bin 866 militan, aileleriyle birlikte tahliye edildi

    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Ortadoğu
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    Rusya’nın Suriye’deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin Başkanı Yuriy Yevtuşenko, Humus’taki gerilimi azaltma bölgesinden Er-Rastan geçiş noktasından son 24 saat içerisinde bin 866 militanın aile fertleriyle birlikte ayrıldığını açıkladı.

    Yevtuşenko, konuya ilişkin açıklamasında, "Rus tarafı, Suriye'nin diğer bölgelerinde de insani durumu iyileştirmeye yönelik çaba sarf ediyor. Ateşkesi izleme merkezi ve Rus askeri polis birlikleri 5 gündür yasadışı silahlı grupların ve aile fertlerinin Humus'taki gerilimi azaltma bölgesinden tahliyesini gerçekleştiriyor. Son 24 saat içerisinde Er-Rastan yerleşiminin yakınındaki geçiş noktasından bin 866 kişi çıkış yaptı. Tümü Suriye güvenlik güçlerine ait araçların, Suriye Kızılay'ına ait ambulansların refakat ettiği otobüslerle İdlib bölgesindeki Kalıat el-Mudik yerleşimine sevk edildi" diye konuştu.

    Humus
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    'Humus'taki militanların tahliyesi, Türkiye yüzünden ertelendi'

    Tümgeneral Yevtuşenko, geçiş kabiliyetinin arttırılması amacıyla el-Kantara Şimali yerleşiminin yakınında geçiş noktası olan ek insani koridorun açıldığına dikkat çekerek, bu koridordan daha önce 2 bin 348 militanın aileleriyle birlikte çıkarılarak, Hama bölgesinin kuzeyine gönderildiğini aktardı.

    Yevtuşenko, 7 Mayıs'tan bu yana Humus'tan toplam 13 bin 582 kişinin çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Ateşkes, Suriye, Rusya'nın Suriye Ateşkesi İzleme Merkezi, Yevgeni Yevtuşenko, Suriye
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