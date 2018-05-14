Humus’tan bir günde bin 866 militan, aileleriyle birlikte tahliye edildi

Yevtuşenko, konuya ilişkin açıklamasında, "Rus tarafı, Suriye'nin diğer bölgelerinde de insani durumu iyileştirmeye yönelik çaba sarf ediyor. Ateşkesi izleme merkezi ve Rus askeri polis birlikleri 5 gündür yasadışı silahlı grupların ve aile fertlerinin Humus'taki gerilimi azaltma bölgesinden tahliyesini gerçekleştiriyor. Son 24 saat içerisinde Er-Rastan yerleşiminin yakınındaki geçiş noktasından bin 866 kişi çıkış yaptı. Tümü Suriye güvenlik güçlerine ait araçların, Suriye Kızılay'ına ait ambulansların refakat ettiği otobüslerle İdlib bölgesindeki Kalıat el-Mudik yerleşimine sevk edildi" diye konuştu.

Tümgeneral Yevtuşenko, geçiş kabiliyetinin arttırılması amacıyla el-Kantara Şimali yerleşiminin yakınında geçiş noktası olan ek insani koridorun açıldığına dikkat çekerek, bu koridordan daha önce 2 bin 348 militanın aileleriyle birlikte çıkarılarak, Hama bölgesinin kuzeyine gönderildiğini aktardı.

Yevtuşenko, 7 Mayıs'tan bu yana Humus'tan toplam 13 bin 582 kişinin çıkarıldığını da sözlerine ekledi.