Ruhani: ABD, anlaşmadan çekilerek diplomasiyi ve ahlakı ayaklar altına aldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin 'diplomasiyi ve ahlakı ayaklar altına almak' anlamına geldiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkma kararıyla uluslararası anlaşma ahlakını hiçe saydığını belirtti.

Sri Lankalı mevkidaşı Maithripala Sirisena ile başkent Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda bir araya gelen Ruhani, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında uluslararası konulara değindi.

Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma kararına ilişkin, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, uluslararası anlaşmaları, siyaset, diplomasi ve ahlakı ayaklar altına alması demektir." dedi.İran Cumhurbaşkanı, anlaşmada kalan diğer 5 ülkenin sözlerini yerine getirmeleri durumunda nükleer anlaşmanın devam edeceğini vurguladı.