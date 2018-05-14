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    Irak'ta Şii lider Mukteda el Sadr

    'Bağdat'ta nihai olmayan sonuçlara göre Sadr seçim birincisi'

    © AFP 2018 / Haidar HAMDANI
    Ortadoğu
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    Irak'ta yapılan seçimlerde başkent Bağdat'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonunun, 18 sandalye elde ederek burada seçim birincisi olduğu bildirildi.

    Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, 10 kentte nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Bağdat'ta Sadr'ın koalisyonunun 18 sandalye elde ettiği, Şii milis gücü Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih ile eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu'nun, 8'er sandalye kazandığı belirtildi.

    Irak'ta Şii lider Mukteda el Sadr
    © AFP 2018 / Haidar HAMDANI
    Irak'ta Şii lider Sadr'dan destekçilerine 'seçim zaferine hazır olun' çağrısı
    Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır Koalisyonu ile eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu'nun da Bağdat'tan 8'er milletvekili çıkardığı ifade edildi.
    Sünni lider Usame en-Nuceyfi'nin Karar Koalisyonu ile bir diğer Sünni koalisyonu olan Bağdat Koalisyonu ve Şii liderlerden Ammar el-Hekim'in liderliğindeki Hikmet Koalisyonu'nun ise başkentte 4'er milletvekili çıkardığı bilgisine yer verildi.

    Irak'ın batısındaki Sünni kenti Enbar'da ise "Enbar Kimliğimiz" koalisyonu birinci, Vataniyye koalisyonu ikinci, Nuceyfi'nin Karar koalisyonu üçüncü olurken Başbakan İbadi'nin koalisyonu dördüncü sıraya yerleşti.

    Irak'ta genel seçim
    © AP Photo / Hadi Mizban
    Irak'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
    Ülkenin en güneyi Basra'da ise Fetih Koalisyonu birinciliği elde etti. Sadr bu kentte ikinci olurken, İbadi üçüncü oldu.

    Ülkenin güney kentlerinden Kut ve Amara'da Sadr'ın birinci, Fetih koalisyonunun ikinci ve İbadi koalisyonunun üçüncü olduğu aktarıldı. Güneydeki Babil, Basra, Divaniyye'de ise seçim sandıklarından birinci Fetih Koalisyonu çıktı. Doğu kenti Diyala'da ise Sünni Karar koalisyonu birinci, Şii Fetih koalisyonu ikinci oldu.

    Güneydeki Semave kentinde de Sadr birinciliğe yerleşirken Fetih ikinci oldu. Yine güneydeki Kadisiyye'de Fetih birinci, Sadr ikinci, İbadi koalisyonu ise üçüncü sırada yer aldı.

    Irak'ta IŞİD'e karşı zafer kazanıldığının ilan edilmesinden 5 ay sonra ülkede ilk kez genel seçimler yapılıyor. Üniformalarıyla sandık başına giden güvenlik güçleri sivil Iraklılardan 2 gün önce oyunu kullanıyor.
    © REUTERS / Azad Lashkari
    Irak'ta IŞİD'in yenilgisi sonrası ilk seçimde güvenlik güçleri sandık başında
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    Ülkenin güneyindeki Şii kenti Kerbela'da Haşdi Şabi koalisyonu birinciliği, Sadr'ın desteklediği koalisyon ikinciliği ve İbadi'nin koalisyonu üçüncülüğü elde etti.

    Açıklanan Şii vilayetleri seçim sonuçlarına göre Sadr'ın birinci, Fetih koalisyonunun ise ikinci olduğu görüldü. Ülke genelinde seçim birinciliği iddiası olan İbadi'nin bu kentlerde istediği yere yerleşemediği ve hiçbirinde birinciliği elde edemediği dikkati çekti.

    Kerkük'teki seçim sonuçlarına yapılan yoğun itirazlar sebebiyle, bu ile ait seçim sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

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    Etiketler:
    Bağdat, Şii milisler, Seçim, Mukteda el-Sadr, Haydar el-İbadi, Irak
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