Lavrov: ABD kilit önemdeki anlaşmaları gözden geçirme niyetinde, tehditleri ortadan kaldırmalıyız

ABD'nin kilit öneme sahip uluslararası anlaşmaları gözden geçirme amacında olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmaları gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin P5+12 ülkeleri ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma kararı sonrası 'Tahran'ın çıkarlarının korunması için güvence arayışı' içinde olan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i Moskova'da kabul etti. Görüşmenin başında konuşan Lavrov, ABD'nin kilit önemdeki uluslararası anlaşmaları gözden geçirme niyetinde olduğuna dikkat çekti.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Rusya: ABD’nin İran ile yapılan ‘nükleer anlaşmadan’ çekilme kararı hatalı

Nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine yönelik tehditleri ortadan kaldırmaları gerektiğini söyleyen Lavrov, "Anlaşmanın ABD haricindeki tüm taraflarıyla temas kurduk. Nükleer anlaşmanın korunması, Rusya ve bir dizi ülkenin çıkarlarıyla örtüşüyor ve bu çıkarlar müşterek olarak savunulmalı" dedi.

'ANLAŞMAYI KURTARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Öte yandan Rusya'nın anlaşmaya saygı gösterileceğinin garantisini verdiğini ve bunun kendileri için cesaret verici olduğunu belirten Zarif, Rusya ile İran'ın nükleer anlaşmanın kurtarılması için her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Zarif, "ABD'nin kararı sonrasında Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmadaki dengelerin değişti. 4+1 formatında işbirliği yapmak için yollar arayacağız. Maalesef, uluslararası kurallara ve kanunlara karşı çıkmak ABD hükümeti için bir alışkanlık haline geldi. JCPOA, İran ve Avrupa, özellikle de ABD arasındaki taahhüt dengesine uygun. Ancak bu denge, ABD'nin çıkma kararıyla bozuldu" ifadelerini kullandı.

Zarif, hafta sonu Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulunmuştu. İranlı bakan, hafta sonuna doğru Brüksel'e gidecek.

Lavrov, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kriz durumu yarattığını belirtmişti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise, ABD'nin kararını İranlı mevkidaşı Halid el Falih ile bu ay yapılacak St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda ele alacağını söylemişti.