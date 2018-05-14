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    ABD Kudüs büyükelçiliği

    İsrail ve ABD, Kudüs'te büyükelçilik kutlaması yapıyor: Yabancı elçilerin çoğu törenlere katılmıyor

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    İsrail'in ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle düzenlenen törenler kapsamında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun vereceği davete çoğu yabancı ülke büyükelçisinin katılmayacağı öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşünce kuruluşu Chatham House’da katılımcılara hitap etti.
    © AA /
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yönünde aldığı karar ve alınan bu karar üzerine Tel Aviv'de bulunan ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması başta Filistinliler olmak üzere dünya kamuoyu tarafından tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili olarak düzenlenen törenlere ise, davet edilen büyükelçilerin çoğunluğunun katılmayacağı öğrenildi.

    86 ÜLKEDEN 33'Ü KATILACAK

    Kudüs'e taşınma kararı alınan ABD büyükelçiliğin açılış törenlerine ise İsrail'de diplomatik temsilciliği bulunan 86 ülkenin hepsinin davet edildiği ancak bunlardan yalnızca 33 tanesinin katılmayı kabul ettiği öğrenildi.

    'BÜYÜKELÇİLİKLERİNİZİ KUDÜS'E TAŞIYIN'

    Bu adımın ayrıca, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkının tepkisini artırmasından korkulduğu ve İsrail'in bu bölgelerde askeri varlığını güçlendirdiği öğrenildi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD büyükelçiliği galasında konuştu
    © AFP 2018 / Gali Tibbon
    Netanyahu ABD Büyükelçiliği galasında konuştu: Kudüs, İsrail'in başkenti olarak kalacaktır
    Bugün ABD adına Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın kız Ivanka ve damadı Jared Kushner'in katıldığı bir toplantıda konuşan Netanyahu, "Büyükelçiliklerinizi Kudüs'e taşıyın, bu barışı destekler; çünkü bir yalan üzerine barış kurulamaz" ifadeleriyle diğer ülkerlerin de ABD'nin açtığı yolu izlemesini istedi. Netanyahu ayrıca "Ne tür olursa olsun, akla gelebilecek her barış anlaşması altında Kudüs İsrail'in başkenti olacaktır" dedi. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ABD'deki temsilciliğinden yapılan açıklamada ise, "Ne yazık ki ABD yönetimi, İsrail'in yüzyıllarca bütün dinlere ev sahipliği yapmış olan bir kenti ait sayan iddialarını desteklemiştir" ifadeleriyle karara tepki gösterildi.

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    Etiketler:
    davet, Açılış töreni, tören, büyükelçilik, Benyamin Netanyahu, Jared Kushner, Steven Mnuchin, Ivanka Trump, Donald Trump, Tel Aviv, Kudüs, ABD
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