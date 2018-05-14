Kremlin'den ABD'nin Kudüs adımına tepki: Endişeliyiz

Peskov'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonrası ülkenin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacak olmasının bölgedeki gerilimin şiddetlenmesine sebep olabileceğinden endişelenip endişelenmedikleri soruldu.

Kremlin Sözcüsü bu soru karşısında, "Evet, bu tür endişelerimiz var. Bunu daha öncede söylemiştik" dedi.

ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliğinin bugünkü açılış törenine, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılması planlanıyor. Törenin TSİ 16.00'da başlaması bekleniyor.

