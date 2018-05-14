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    İran nükleer müzakereleri

    İran, AB'ye 60 günlük süre tanıdı

    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    Ortadoğu
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    İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmanın geleceğiyle ilgili AB'ye 60 günlük bir süre tanıdı. Anlaşmaya bağlı kalmak isteyen Tahran yönetimi karşılığında Batılı taraflardan garanti talep ediyor.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, anlaşmanın geleceğine yönelik belirsizlik sürüyor.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Trump: İran'la nükleer anlaşmadan çekiliyoruz, yaptırımlar yeniden geliyor
    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre İran Parlamentosu'nun resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, nükleer anlaşmanın ABD olmadan da hayata geçirileceğine dair Avrupa Birliği'nden (AB) güvence istendi. Açıklamada, Pazar günü İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin de katıldığı bir toplantıda AB'ye bu konuda 60 günlük süre verileceği üzerine uzlaşıldığı belirtildi.

    Yine İran kaynaklı haberlere göre AB'nin anlaşmaya taraf üç ülkesi olan Almanya, Fransa ve İngiltere bu sürenin 90 gün olmasını istiyor. Konunun Salı günü Brüksel'de toplanacak Dışişleri Bakanları'nın gündemine gelmesi bekleniyor.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından ülkesinin anlaşmaya bağlı kalmak istediğini açıklamıştı. Ancak Ruhani bunun için anlaşmanın özellikle ekonomik yükümlülüklerinin hayata geçirileceğine dair birkaç hafta içinde garanti sunulmasını şart koşmuştu. Ancak ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının işi zorlaştırdığı belirtiliyor.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Lavrov: ABD kilit önemdeki anlaşmaları gözden geçirme niyetinde, tehditleri ortadan kaldırmalıyız

    'İRAN TARAFLARLA TEK TEK GÖRÜŞECEK'

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya taraf ülkelerle tek tek görüşmelere başladı. Zarif'in ilk durağı Rusya oldu. Bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştiren Zarif yapacağı görüşmelerin amacının, "İran ulusunun çıkarlarının korunacağına yönelik garanti talep etmek" olduğunu vurguladı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya ve Avrupa'nın nükleer anlaşmaya yönelik ortak çıkarlarını korumak zorunda olduklarını ifade etti.

    Almanya nükleer anlaşmanın devamlılığını sağlamak için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Pazar akşamı kamu televizyonu ZDF'te "Berlin direkt" programına katılan Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Bu dönemde ABD yönetiminin tutumunu etkileyebilmek için tüm imkanları kullanacağız" dedi. Aynı programa katılan Dışişleri Bakanı Heiko Maas da diğer devletler kadar İran'ın da başta ekonomik gerekçeler olmak üzere anlaşmanın ayakta kalmasından yana olduğuna dikkat çekti.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS /
    Merkel: İran'la nükleer anlaşmaya bağlı kalacağız

    İngiltere Başbakanı Therasa May İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Pazar günü bir telefon görüşmesi yaptı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada May'in Ruhani'ye, anlaşmanın AB'li ortaklarının, anlaşmanın sürmesinden yana olduklarını aktardığı bildirildi.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise nükleer anlaşmanın Tahran yönetimini nükleer silah üretiminden alıkoyabileceğini ifade etti.

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    Etiketler:
    İran'la nükleer anlaşma, ABD-AB İlişkileri, Avrupa Birliği (AB), İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Abbas Arakçi, İran
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