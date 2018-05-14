ABD, ilk kez Astana görüşmelerine katılmayacak

Rus basınına konuşan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aydarbek Tumatov, ABD'nin bugün ve yarın yapılacak olan Astana görüşmelerine katılmayacağını bildirdiğini söyledi. Tumatov, ABD'nin bu kararı için hiçbir gerekçe belirtmediğinin altını çizdi.

ABD'nin Astana Büyükelçiliği de, Washington'un görüşmelere katılmayacağını doğruladı.

ABD, şimdiye kadar Astana'da yapılan tüm görüşmelere temsilci göndermişti.

RUSYA'YI LAVRENTYEV, TÜRKİYE'Yİ ÖNAL TEMSİL EDECEK

Rusya'yı görüşmelerde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İran'ı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari temsil edecek.

© AFP 2018 / Stanislav FILIPPOV Rusya: ABD’nin, Astana sürecinin başarısız olduğu iddiaları tutarsız ve taraflı

Tarafların gerilimi azaltma bölgeleri de dahil Suriye'deki durumu, insani konuları ve güven artırıcı hususları istişare etmesi ve çözüm sürecinin teşvikine yönelik adımları koordine etmesi bekleniyor.

Astana'da bir araya gelen taraflar arasında bugün ikili ve çok taraflı görüşmeler yapılıyor. Görüşmelerin ana bölümü yarın yapılacak.