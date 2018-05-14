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    Binali Yıldırım

    Yıldırım: İsrail'in insanlık suçuna ABD de ortak olmuştur

    © AA / Elif Öztürk
    Ortadoğu
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    Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Kudüs'e büyükelçiliği taşıması sırasında İsrail'in Gazze sınırında en az 43 Filistinli'yi öldürmesini "Alçak bir katliamdır. Şiddetle kınıyoruz" sözleriyle niteledi.

    Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

    • ABD, büyükelçilik açılışı için İsrail ile beraber kutlama yapıyor. Amerika İsrail büyükelçiliğinin açılışını kutluyor. 
      Muharrem İnce
      © Fotoğraf : CHP
      İnce'den Gazze çağrısı: O büyükelçiyi çekin
      Eğlence yapıyorlar, aynı zamanda da kendi haklarını, bağımsızlıklarını çoğu işgal edilmiş vatanlarını kurtarmak, feryatlarını dünyaya duyurmak için genç silahsız siviller bu olayı protesto ederken, İsrail askeri gözünü kırpmadan 43'e varan masum, savunmasız Filistinliyi şehit ediyor, 2 bine yakın yaralı var. Bu bir alçak katliamdır. Şiddetle kınıyoruz.

    'YOK HÜKMÜNDE SAYIYORUZ'

    • İnatla bu elçilik taşıma kararı uygulamaya konmuştur. Bu açıkça bir tahriktir. Açıkça bir devleti yok saymaktır. Filistin'i yok saymaktır. 
      ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açılışında Trump'a ithaf tabelasını gösteren kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin
      © REUTERS / Ronen Zvulun
      Netanyahu bayram etti: ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği törenle açıldı
      Haklarını hukuklarını gasp etmektir. Amerika maalesef sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Yok hükmünde sayıyoruz. Bunun da bilinmesini istiyoruz.
    • Hele mübarek Ramazan'a günler kala, burada kardeşlerimize yönelik büyük bir orantısız güç kullanılarak öyle bir katliamın gerçekleştirilmesini Türkiye olarak, İslam alemi olarak, insanlık olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

    'BİR YERDE EĞLENCE, DİĞER YANDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇLER'

    • Bakın bir büyükelçilik açılıyor. Bir yerde eğlence, tören… Diğer yanda hayatını kaybeden gençler. Bir tane İsrailli ölen var mı? Yok. 
      ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışını protesto için İsrail sınırına yürüyen Gazzelilere İsrail'in havadan göz yaşartıcı gazla müdahalesi
      © AFP 2018 / MOHAMMED ABED
      Kanlı açılış: Gazze'de en az 52 ölü, 2.400'ü aşkın yaralı
      Çünkü bu gençler, sivil halk sadece dünyanın dikkatini çekmek için silahsız bir şekilde feryatlarını haykırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bunu bir katliama dönüştürmenin insanlıkla da devlet olmakla da alakası yoktur. ‘Dünya barışını bölge barışını koruyacağım, arabuluculuk yapacağım' diyen Amerika'nın da bu katliamda payının olması da ayrı bir olaydır. Ve asla kabul edilemez. Bu tahrik bölgedeki sorunları daha da kötüleştirecek ve Filistin meselesinde daha derin bir iz bırakacak. Bölgede istikrar ve barış belki de çok daha zorlaşacaktır. Bu bakımdan Türkiye olarak Filistin'in özgürlüğüne kavuşuncaya kadar kardeşlerimizin yanındayız.

    'ABD KENDİ İÇ YANGININI DIŞARIDA ATEŞ YAKARAK GÖZDEN KAÇIRMA GAYRETİNDE'

    • Amerika kendi iç yangınını dışarıda ateş yakarak gözden kaçırma gayreti içerisindedir. İslam dünyası da bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmak mecburiyetindedir. Filistinli şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve Türk hükümetinin her türlü yardım ve desteğinin dün olduğu gibi, bugün de gelecekte de Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağını ifade etmek isterim.

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    Etiketler:
    Binali Yıldırım, Kudüs, İsrail, ABD
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