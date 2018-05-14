Kaide liderinden Kudüs için cihat çağrısı

Usame bin Ladin'in 2011'de açıklanan ölümünden beri Kaide liderliğini yürüten Eyman Zevahiri'nin bu kez İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdığı için ABD'ye karşı cihat çağrııs yaptığına dair haberler geldi.

Kaide bağlantılı sosyal medya hesaplarında 'Tel Aviv de Müslüman toprağı' başlıklı 5 dakikalık bir video paylaşıldığı belirtildi. Videoda Kaide lideri Eyman Zevahiri'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan ABD'ye karşı cihat çağrısı yaptığı öne sürüldü.

Buna göre ABD'nin Kudüs hamlesinin Filistin sorununa müzakerelerle çözülmeyeceğini ele güne kanıtladığını söyleyen ve Filistinli yetkilileri 'Filistin'i satmakla' suçlayan Zevahiri ''ABD Başkanı modern Haçlıların gerçek yüzünğ gösterirken açık ve netti, buna karşı alttan almak, geçiştirmeye, teskin etmeye çalışmak işe yaramaz, sadece cihat çağrısıyla direnişe gitmek sonuç verir'' dedi.

© REUTERS / Ronen Zvulun Netanyahu bayram etti: ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği törenle açıldı

Bin Ladin'in 'ABD'yi 'Müslümanların 1 numaralı düşmanı ilan ettiğini, Filistin gerçekliğe dönüşmeden ve inançsızlar Muhammed'in topraklarını terk etmeden ABD'nin güvenlik hayali kuramayacağı yemini ettiğini' hatırlatan Mısırlı lider, pek çok Müslüman Arap ülkesinin de ABD ve İsrail'le işbirliği yaptığına dikkat çekerek şunları söyledi:

''Pek çoğu İsrail ile açık ya da gizli ilişki kurarak Tel Aviv ya da Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etti, oysa Tel Aviv de Müslüman toprağıdır, Yahudilere devredilemez.''

Amerikan haber sitesi SITE ve İsrail gazetesi Jerusalem Post'un aktardığı videonun orjinalliğine dair henüz resmi teyit gelmedi.