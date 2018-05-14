Nasrallah: Golan'ı vuran füzeler, İsrail saldırganlığına verilen bir yanıttır

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, geçen hafta Suriye-İsrail sınırındaki Golan Tepelerine dönük füze saldırısının İsrail'in Suriye saldırılarına karşı verilen bir yanıt olduğunu söyledi.

© REUTERS / Amir Cohen İsrail ordusundan İran'a tansiyonu yükseltmeme uyarısı

Nasrallah, televizyon konuşmasında şöyle konuştu:

"Mesaj iletildi…Ne Suriye liderliği, ne Suriye ordusu, ne Suriye halkı ne de Suriye'nin müttefikleri, Suriye'ye dönük İsrail saldırılarını yanıtsız bırakmayacak. Verilecek en sert cevabı verecek."

'YENİ BİR EVREYE GİRİLDİ'

Nasrallah, bu saldırıyla birlikte İsrail'e karşı mücadelede yeni bir evreye girildiğini belirtirken füze saldırısının Hizbullah tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dönük bir ifade kullanmadı.

'55 FÜZE HEDEFLERİ VURDU'

Nasrallah, İsrail'in Suriye ve direniş eksenini artık karşılık görmeden vurmasının mümkün olmadığını söyleyerek, İsrail'in hava saldırıları aracılığıyla kayıplarının intikamını almayı amaçladığını söyleyen Nasrallah, 55 füzenin İsrail savunma sistemini aşarak hedefleri vurduğunu söyledi. Bu durumun, İsrail ve Suriye arasında 1974 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasından beri bir ilk olduğunu belirtti.

'İSRAİL SAVAŞTAN KORKUYOR'

Saldırının İsrail'in prestijini sarstığını söyleyen Nasrallah, İsrail'in ise yanıt olarak Gazze'de Filistinlilere saldırdığını belirterek, İsrail'in 'rakipleri ile yüzleşmekten uzak olduğunu' belirtti.

Nasrallah "Bölgede savaştan korkan bir ülke varsa, o da İsrail'dir" ifadesini kullandı.

'İRAN, FİLİSTİNLİLERE DESTEK OLDUĞU İÇİN HEDEFTE'

'İsrail'in 70 yıllık tarihinin bir utanç abidesi' olduğunu söyleyen Nasrallah, ABD tarafından İran'a getirilen yeni yaptırımların sebebinin 'Nükleer program' değil, İran'ın Filistin direnişine olan desteği olduğunu söyledi.