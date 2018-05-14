BM’den İsrail’e ‘orantısız şiddeti kesme' çağrısı

Dujarric'in yazılı açıklamasında, "İsrail güvenlik güçleri, orantısız şiddetten kaçınmalı, silahlı müdahaleleri minimize etmeli. Hamas ve protestocuların liderleri de tüm şiddet eylemleri ve kışkırtmaları önlemeli" dendi.

Önümüzdeki günlerde beklenen protestolar sırasında tüm tarafları maksimum itidale çağıran Dujarric, "Hastaneler tıbbi araç, ilaç ve cihaz sorunu yaşandığı bildiriyor. Bu ve diğer mevcut ihtiyaçları karşılamak için acilen insani finansmana ve geniş erişime ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Ayrıca 'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kudüs konusunda iki devletli çözüm dışında bir çıkar yol olmadığından emin olduğunu' belirtti.