BMGK'nin Gazze soruşturması talebi ABD'nin engeline takıldı

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, konseyden Gazze'deki şiddet olaylarından endişe ve üzüntü duyulduğunu belirten ve 50'yi aşkın Filistinlinin öldürülmesine dair soruşturma başlatılmasını talep eden bir açıklamanın kabul edilmesini istedi.

Diplomatlar, BMGK'nin "bağımsız ve şeffaf" soruşturma talebine ABD'nin karşı çıktığını söyledi.

ABD, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki soruşturma taleplerini iki kez daha reddetmişti.

Öte yandan BMGK, Kuveyt'in talebi üzerine bugün toplanacak.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un konseyi bilgilendirmesi bekleniyor.