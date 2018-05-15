Eski CIA Direktörü Brennan: Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi

Brennan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki ölümler, Trump ve Netanyahu'nun Filistinlerin hakları ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu. Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD'nin barıştırıcı rolünü yıktı.
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Yeni nesil İsrailliler ile Filistinlilerin barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli" ifadesini kullandı.
Deaths in Gaza result of utter disregard of Messers Trump & Netanyahu for Palestinian rights & homeland. By moving Embassy to Jerusalem, Trump played politics, destroyed US peacemaker role. New generation of Israelis/Palestinians need to isolate extremists to find path to peace.— John O. Brennan (@JohnBrennan) 14 Mayıs 2018
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