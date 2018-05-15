Eski CIA Direktörü Brennan: Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi

ABD'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan, Gazze'deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi.