İsrailli vekil Gazze'de yaşananları böyle savundu: Herkese yetecek kadar mermimiz var

Konuyla ilgili İsrail televizyon kanalı Hadashot'a açıklamalarda bulunan Knesset Savunma Komitesi Başkanı Avi Dichter ise, yaşanan olayların arkasında durarak İsrail ordusunun 'hazırlıklı' olduğunu belirtti.
Dichter ayrıca, "Güvenlik güçleri askerleri tehlikeli durumlara sokmayacak, kesinlikle sivilleri de" deyip 'gerekli durumlarda öldürmek üzere ateş açmakta haklı olduklarını' savundu.
İsrailli vekil ayrıca, Hamas'ın "Batı Şeria'da da isyan çıkartmak istediğini" iddia etti.
6 AYLIK BİR BEBEK DE ÖLDÜRÜLDÜ
Yaşanan olaylarda ayrıca 6 aylık bir bebek de öldürüldü. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Filistinli bebek İsrail ordusunun yaşanan olaylar esnasında kullandığı göz yaşartıcı gazı soluması sonucunda hayatını kaybetti. Böylelikle öldürülen Filistinlilerin sayısı 59'a çıktı.
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