İsrailli vekil Gazze'de yaşananları böyle savundu: Herkese yetecek kadar mermimiz var

İsrail meclisi Knesset'te Savunma Komitesi Başkanı Avi Dichter, ABD büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması sırasında düzenlenen protestolarda İsrail ordusu tarafından çok sayıda Filistinlinin öldürülmesini savundu.

ABD'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan büyükelçiliğinin açılış töreni öncesinde Gazze sınırında düzenlenen protesto gösterilerinde İsrail askerleri tarafından 59 Filistinlinin öldürülmesi ve yüzlerce kişinin yaralanması uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Konuyla ilgili İsrail televizyon kanalı Hadashot'a açıklamalarda bulunan Knesset Savunma Komitesi Başkanı Avi Dichter ise, yaşanan olayların arkasında durarak İsrail ordusunun 'hazırlıklı' olduğunu belirtti.

© AA / İslam Yakut İstanbul’da Kudüs protestosuna binlerce kişi katıldı

İktidardaki Likud partisi üyesi Dichter, yaşanan olaylarla ilgili olarak 'Gazzelilerin sınırı geçemeyeceğini' söyledi ve "İsrail ordusunun herkese yetecek kadar mermisi var" ifadelerini kullandı.

Dichter ayrıca, "Güvenlik güçleri askerleri tehlikeli durumlara sokmayacak, kesinlikle sivilleri de" deyip 'gerekli durumlarda öldürmek üzere ateş açmakta haklı olduklarını' savundu.

İsrailli vekil ayrıca, Hamas'ın "Batı Şeria'da da isyan çıkartmak istediğini" iddia etti.

6 AYLIK BİR BEBEK DE ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşanan olaylarda ayrıca 6 aylık bir bebek de öldürüldü. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Filistinli bebek İsrail ordusunun yaşanan olaylar esnasında kullandığı göz yaşartıcı gazı soluması sonucunda hayatını kaybetti. Böylelikle öldürülen Filistinlilerin sayısı 59'a çıktı.