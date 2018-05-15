Astana görüşmeleri Soçi'ye taşınıyor

Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimi ile düzenlenen bir sonraki üst düzey uluslararası görüşmenin, temmuz ayında Soçi'de yapılacağı belirtildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye barış görüşmelerinin bugün tamamlanan 9. turu sonucunda bir bildiri yayınlandı.

Sonuç bildirisinde, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın, bir sonraki uluslararası üst düzey Suriye görüşmesinin temmuz ayında Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi kararı aldığı kaydedildi.

© AFP 2018 / Stanislav FILIPPOV ABD, ilk kez Astana görüşmelerine katılmayacak

Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimi ile düzenlenen Suriye görüşmelerinin 9 turunun her biri Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmişti.

Öte yandan görüşmelerin Astana'dan Soçi'ye taşınmasının sebepleri hakkında bir açıklama yapılmış değil.

Fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Suriye Temsilcisi ve Astana görüşmelerinde Rusya'nın müzakerecisi olan Aleksandr Lavrentyev, bir sonraki görüşmenin Soçi'de düzenlenecek olmasının bu toplantıların bir daha Astana'da düzenlenmeyeceği anlamına gelmediğini belirtti.

Bu arada sonuç bildirisinde ayrıca, Suriye'de alıkonanların değiş tokuşu için oluşturulan çalışma grubunun yeni toplantısınınsa haziran ayında Ankara'da gerçekleştirileceği belirtiliyor.