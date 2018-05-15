İran Dışişleri Bakanı: Mogherini'yle görüşmemiz iyi ve yapıcıydı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından yoğun diplomatik temaslarda bulunan Zarif, Brüksel'de Federica Mogherini ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
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Görüşmenin ardından Zarif, "Mogherini'yle görüşmemiz iyi ve yapıcıydı. Doğru yolda ilerliyoruz. Alınan kararlar İran'ın haklarını güvence altına almalı ve korumalı. Önümüzdeki iki hafta boyunca görüşmelerimiz devam edecek." açıklamasında bulundu.
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Zarif'in akşam saatlerinde Mogherini'nin ev sahipliğinde Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin 5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmasının ardından Zarif, Çin ve Rusya'da temaslarda bulunmuştu.
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