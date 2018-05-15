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    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anadolu Ajansı (AA) editör masasına konuk oldu.

    Türkiye, Gazze'den gelecek yaralılar için hazır

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Ortadoğu
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    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin Filistin'deki yaralıları tedavi için hastanelerini hazırladığını, Gazze'den gelecek yaralıların önce Ankara'da kabul edeceğini söyledi.

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sırasında İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Filistinlilerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Gazze'den gelecek yaralıları önce Ankara'da kabul edeceğiz. Yaralıların durumuna göre hastanelerimizi hazırladık" ifadelerini kullandı.

    Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını daha önceden aldığını, bazı ülkelerin bu karara karşı çıktığını ancak Amerika'nın dünyanın sesine kulak vermediğini belirtti.

    Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yıl dönümü vesilesiyle silahsız Filistinlilerin tepkilerini masum bir şekilde ortaya koyduğu aktaran Demircan, İsrail askerlerinin halkın üzerine hedef gözetmeksizin ateş açtığını ve saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

    Demircan, dünkü olaylarda İsrail'in büyük bir katliam ve soykırım gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Kudüs, bütün dinlerin mensuplarının değer verdiği kutsal bir mekandır. Kudüs, sadece birilerine ait değildir. Bütün dünya bu tepkiyi göstermeli ve oradaki zulme 'dur' demelidir" diye konuştu.

    ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den taşınarak İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümü olan bugün Kudüs'te açılmasına karşı Gazze'de protestolar, çatışmalar
    © REUTERS / Mohammed Salem
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    'YARALILAR ÇOK BÜYÜK RİSK ALTINDA'
    Bakan Demircan, Filistin Sağlık Bakanlığından edindikleri bilgiye göre, saldırıda yaralanan ve hayatını kaybedenlere yönelik, şunları söyledi:

    "Saldırıda, şu ana kadar yapılan tespitlere göre, 6'sı çocuk biri kadın 59 kişi şehit edildi ve 225'i çocuk ve 79'u kadın olmak üzere 2 bin 771'den fazla kişi yaralandı. Bin 760 kişi hastaneye kaldırıldı, bin 11 kişi olay yerinde tedavi edildi. Yaralılardan 54'ü çok kritik, 76'sı kritik, bin 294'ü orta düzey ve bin 347 hafif yaralının tedavileri devam etmektedir.

    Gelen bilgiler öyle ki Gazze tarafında, Filistinlilerin olduğu yerde yeterli ilaç ve malzeme olmadığından yaralılar çok büyük bir risk altında. Türkiye olarak daha ilk andan itibaren her türlü hazırlığımızı yaptık. O bölgedeki yaralılara ulaşmak için her türlü tedbirimizi aldık. Görüşmeler olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz Türkiye olarak yaralıları getirmek için hazırlığımızı yaptık."

    ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışını protesto için İsrail sınırına yürüyen Gazzelilere İsrail'in havadan göz yaşartıcı gazla müdahalesi
    © AFP 2018 / MOHAMMED ABED
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    'İNŞALLAH ZAMAN KAYBEDİLMEDEN YARALILARA ULAŞMA İMKÂNI AÇILIR'
    Demircan, AFAD ve Genelkurmay Başkanlığıyla çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakledilmesi amacıyla hava köprüsünü oluşturmak için her türlü hazırlık yapıldı, bekleniyor. 'Gelin alın' noktasına gelindiğinde, yaralılardan ağır olanları Türkiye'ye getireceğiz. Gazze'den gelecek yaralıları önce Ankara'da kabul edeceğiz. Yaralıların durumuna göre hastanelerimizi hazırladık" dedi.

    Bölgede ilaç ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Demircan, bu konuda Türkiye'nin her türlü desteği sağlayabileceğini bildirdi.

    Sağlık Bakanı Demircan, "İnşallah zaman kaybedilmeden yaralılara ulaşma imkanı açılır. Eğer talep gelir, izin de verilirse sağlık ekibi de götürürüz. Bunlar karşılıklı görüşmelerden sonra ortaya çıkacak. Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yardımına her zaman hazırdır" ifadesini kullandı.

    TBMM'deki Kudüs özel oturumuna ilişkin de Demircan, "Umuyorum Meclis bütünüyle ortak bir adım atacaktır ve Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin ve bütün mazlumların yanında olduğunu gösterecektir. Dünyadan da aynı sesi bekliyoruz" diye konuştu.

     

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    Etiketler:
    Nekbe, Ahmet Demircan, Gazze, Filistin
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