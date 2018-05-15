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    Kazakistan’da, Suriye konulu 9. Astana toplantısı

    Rusya: Suriye'de terörle mücadelede sona yaklaşıldı

    © AFP 2018 / Stanislav FILIPPOV
    Ortadoğu
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    Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'de terörle mücadele operasyonlarında sona yaklaşıldığını, ülkenin büyük kısmının teröristlerden kurtarıldığını söyledi. Lavrentyev, Suriye'de kalan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için de işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

    Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev
    © AA / Raşit Aydoğan
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    Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye barış görüşmelerinin 9. turunda konuşan Lavrentyev "Suriye'deki durumu özetleyecek olursak, terör örgütlerine karşı yapılan askeri operasyonlarda sona yaklaşıldığını, ülkenin büyük kısmının teröristlerden temizlendiğini söylemek mümkün. Ancak tabii ki ülkenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor" dedi.

    'İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ, TERÖRİSTLER HALA VAR'

    Suriye'de kalan terör örgütlerinin temizlenmesi konusunun da zamana bağlı olduğunu belirten Lavrentyev, Rusya, İran, Türkiye veya ABD'nin terörle mücadelede tek başına hareket etmesinin bir sonuç getirmeyeceğini, işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

    IŞİD'in bazı birliklerinin hâlâ Suriye'de olduğunu ve yakında onların da etkisiz hâle getirileceğinden emin olduğunu belirten Lavrentyev "Koalisyondaki partnerlerimizi, terörle mücadelede yer almak isteyen herkesi bu süreçte aktif olarak bulunmaya iknâ etmeye çalışıyoruz. Bu konuda yakından etkileşim halindeyiz" dedi.

    'KRİZİ ASKERİ VARLIKLARINI SAĞLAMLAŞTIRMAK İÇİN KULLANIYORLAR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (solda)
    © AA / Kayhan Özer
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    Bazı ülkelerin Suriye'deki sorunları tek başına çözmeye çalıştığını, krizi ülkedeki askeri varlığını sağlamlaştırmak için kullandığını belirten Lavrentyev "Bu kabul edilemez. Suriye'de yalnızca meşru hükümetten onay alan askeri birlikler kalabilir" ifadelerini kullandı.

    'SURİYE'NİN TAMAMINA YARDIM EDİLMELİ'

    Lavrentyev, Batılı ülkelerin Suriye'nin yalnızca belirli bölgelerini yeniden inşa etme kararını da dürüstçe bulmadıklarını, ülkenin tamamına yardım edilmesi gerektiğini de vurguladı.

    Lavrentyev "Uluslararası toplum şimdiye kadar belli muhaliflerin kontrolünde olan belirli bölgelere değil, tüm Suriye'ye, meşru hükümetin kontrolündeki bölgelere de yardım etmeli" dedi.

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    Etiketler:
    IŞİD, Aleksandr Lavrentyev, ABD, Suriye, Rusya, Astana
    Topluluk kurallarıTartışma
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