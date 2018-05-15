Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Ellerinde Filistinlilerin kanı var

Erdoğan Twitter hesabından İngilizce olarak paylaştığı mesaJda " Netanyahu, 60 yılı aşkındır Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek savunmasız insanların topraklarını işgal eden bir apartheid devletinin başbakanıdır. Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı var, suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." dedi.
Erdoğan mesajının devamında da "İnsanlık dersi mİ istiyorsun? 10 emri oku" ifadelerini kullandı.
Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) May 15, 2018
He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.
Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments.
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