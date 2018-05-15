Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Ellerinde Filistinlilerin kanı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan kendisi için "Erdoğan öldürmeyi çok iyi bilir" diyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Twitter hesabından yanıt verdi. Erdoğan "Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı var, suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz" yanıtını verdi.

Erdoğan Twitter hesabından İngilizce olarak paylaştığı mesaJda " Netanyahu, 60 yılı aşkındır Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek savunmasız insanların topraklarını işgal eden bir apartheid devletinin başbakanıdır. Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı var, suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." dedi.

Erdoğan mesajının devamında da "İnsanlık dersi mİ istiyorsun? 10 emri oku" ifadelerini kullandı.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) May 15, 2018

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