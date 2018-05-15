İran: ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması, Moskova-Tahran işbirliğini etkilemeyecek

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'na konuşan Sanai, "Rusya-İran ilişkilerinin farklı alanlarda daha da gelişeceğini düşünüyorum. Farklı alanlarda anlaşmalarımız, projelerimiz var. Bunlarda herhangi bir nedenle aksaklık yaşanacağını sanmıyorum" dedi.

'HER ŞEY ESKİSİ GİBİ DEVAM EDECEK'

Sanai, Rusya ile İran arasındaki her şeyin eskiden olduğu gibi devam edeceğinin altını çizdi.

'ÇIKARLARIMIZ KORUNURSA ANLAŞMADA KALIRIZ'

Sanai, anlaşmadaki diğer ülkelerin Tahran'ın çıkarlarını koruyabilmesi durumunda İran'ın anlaşmada kalmaya devam edeceğini belirtti. İran'ın anlaşmada kalması için çıkarlarının ne oranda korunduğunun önemli olduğunu kaydeden Sanai, Tahran'ın bu konuda sonsuza dek müzakere yapamayacağını da vurguladı.