İsrail, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını durdurdu

Odatv'nin haberine göre, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı. Kararını Twitter'dan duyuran Ariel, "İki yüzlü bir şekilde İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız" dedi.

כשר החקלאות, הורתי היום, על הקפאת ייבוא התוצרת החקלאית מטורקיה.

לא ניתן יד למדינה שמטיפה מוסר בצביעות כזו למדינת ישראל. כוחות הביטחון וחיילי צה"ל מגנים בחירוף נפש על תושבי ישראל. הנשיא ארדואן מטיף לעולם כולו בזמן שהוא מממן ארגוני טרור כמו החמאס. הגיעו מים עד נפש. — אורי אריאל (@saruriariel) 15 Mayıs 2018

​Ariel Tweetinde, "Tarım Bakanı olarak, bugün Türkiye'den tarım ürünlerinin ithalatını dondurma talimatı verdim. İki yüzlü bir şekilde İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız. İsrail güvenlik güçleri ve IDF askerleri İsrail vatandaşlarını savunurken Erdoğan tüm dünyaya öğüt veriyor ve HAMAS gibi terör örgütlerini finanse ediyor" ifadelerini paylaştı.