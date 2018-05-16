Arap Birliği perşembe günü Kudüs için toplanacak

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Arap Birliği, Suudi Arabistan'ın talebi ve ismi açıklanmayan iki ülkenin de onayı üzerine perşembe günü Kudüs için olağanüstü toplanma kararı aldı.
© AFP 2018 / Abbas Momani
Toplantıda ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin görüşüleceği belirtildi.
Arap Birliğinin Filistin'in talebi üzerine bugün de daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü bir toplantı yapması bekleniyor.
Birliğin olağanüstü toplantı kararı alabilmesi için bir üye ülkenin talepte bulunması, iki üye ülkenin de bu talebi onaylaması gerekiyor.
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