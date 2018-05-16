Filistin, dört Avrupa ülkesindeki elçilerini geri çağırdı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Romanya, Çekya, Macaristan ve Avusturya elçilerinin geri çağırıldığı duyuruldu.
İsrail tarafından ilhak edilen Doğu Kudüs'ü başkent olarak tanıyan Filistinliler, ABD elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasına şiddetle karşı çıktı. Söz konusu taşınma kararı Avrupa Birliği (AB) tarafından itirazla karşılansa da, bu dört Avrupa ülkesi, taşınma törenlerine katılım göstererek AB'nin bu politikasından farklı bir tutum aldı.
© REUTERS / Mark Schiefelbein
Filistinliler, bu ülkelerin elçilik açılışına katılımlarını "uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)