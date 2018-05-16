Filistin, dört Avrupa ülkesindeki elçilerini geri çağırdı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Romanya, Çekya, Macaristan ve Avusturya elçilerinin geri çağırıldığı duyuruldu.

© REUTERS / Mark Schiefelbein Filistin Yönetimi, Washington temsilcisini geri çağırdı

İsrail tarafından ilhak edilen Doğu Kudüs'ü başkent olarak tanıyan Filistinliler, ABD elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasına şiddetle karşı çıktı. Söz konusu taşınma kararı Avrupa Birliği (AB) tarafından itirazla karşılansa da, bu dört Avrupa ülkesi, taşınma törenlerine katılım göstererek AB'nin bu politikasından farklı bir tutum aldı.

Filistinliler, bu ülkelerin elçilik açılışına katılımlarını "uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak değerlendirdiklerini söyledi.